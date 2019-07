15 otázok, ktoré odpovedia, či vás vzťah vydrží

Ohodnoť článok

Zamilovať sa je ľahké, udržať perspektívny vzťah oveľa ťažšie. Na začiatku máme všetci na očiach ružové okuliare, preto nevieme objektívne posúdiť, či má vzťah budúcnosť. Pomôcť nám chce psychológ Gary Lewandowski z Monmouthskej univerzity, zakladateľ stránky scienceofrelationships.com. Lewandowski vypracoval 15-otázkový test, z ktorého zistíte, či vám vzťah prospieva alebo nie.

Ste vďaka partnerovi lepší človek a vplývate vy rovnako na neho? Dokážete sa podeliť o svoje pocity, spoľahnúť jeden na druhého a neobávať sa, že vás ten druhý opustí? Akceptujete navzájom svoje skutočné ja bez toho, aby ste sa snažili jeden druhého zmeniť? Komunikujete pri nezhodách so vzájomným rešpektom bez pohŕdania a negativity? Podieľate sa na dôležitých rozhodnutiach obaja a máte vo vzťahu rovnaké slovo? Je partner aj váš najlepší priateľ a ste vy jeho? Keď o vás dvoch uvažujete, ste viac „my“ ako „ja a ty“? Zverili by ste partnerovi heslo k sociálnym sieťam a bankovým účtom? Keď sa na partnera pozriete bez ružových okuliarov, máte o ňom dobrú mienku? Myslia si vaši blízki priatelia, že máte skvelý vzťah, ktorý vydrží aj po dlhých rokoch? Je váš vzťah bez vážnych porúch, akými sú nevera, prehnaná žiarlivosť či snaha kontrolovať druhého? Máte rovnaké hodnoty a názory na kľúčové témy – politika, náboženstvo, dôležitosť manželstva či túžba po dieťati? Ste ochotný pre partnera obetovať časť svojich vlastných potrieb, túžob či cieľov? Máte obaja stabilné osobnostné črty a dokážete dospieť ku kompromisom? Ste s partnerom sexuálne kompatibilní?

Ak ste na väčšinu otázok odpovedali „áno“, váš vzťah stojí za to. Ak ste však na mnohé otázky odpovedali „nie“, možno by ste sa mali rozísť. Rozchody bývajú bolestivé, no to neznamená, že sú zlé. „Zo všetkého najhoršie je zotrvávanie v škodlivom vzťahu,“ myslí si psychológ Lewandowski.

