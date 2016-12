Snapchat: Z apky na posielanie „nahotiniek“ sa stal silný marketingový nástroj

Ohodnoť článok

Keď sa povie Snapchat, každému napadne žltá aplikácia, ktorú používajú tínedžri na posielanie nahých fotografií. Presne tak Snapchat začal. Postupne sa však prepracoval na mohutný marketingový nástroj, ktorý využívajú veľké firmy ako Pepsi na zvyšovanie svojho PR. Avšak, aj keď bol Snapchat prvý, jeho miesto postupne zaujíma Instagram Stories a najnovšie aj Facebook „Môj deň“. Poďme ale postupne, prečo by mala firma ako tá vaša investovať do Snapchatu svoj čas, aj keď ho používa najmä veková kategória 12-16 rokov? Z logického a strategického hľadiska. Zákazníkov si tu vychováte.

Tip redakcie: Firmy pozor, Facebook nie je LinkedIn. Robte ho správne.

Snapchat „overtake“ zaznamenal veľký úspech

Po tom, ako Snapchat zaznamenal veľký boom medzi tínedžrami si ho všimli aj veľké firmy. Aplikácia, ktorej základ je pridávanie fotografií, ktoré si však každý môže pozrieť len raz sa stala hitom. Ak niekomu pošlete svoju nahú fotografiu, uvidí ju len raz. Spraví si screenshot? Dostanete upozornenie a danú osobu môžete zablokovať. Toto je snapchat. Používajú ho celebrity, aby sa ešte viac priblížili svojim fanúšikom a mali kontrolu nad tým, ako ich svet vidí. Médiá už nehrajú tak veľkú rolu, nakoľko zdrojom informácií o vašej obľúbenej hviezde je už samotná hviezda a jej internetové profily.

Snapchat „overtake“ alebo ovládnutie Spanchatu sa stalo hitom. Veľké firmy dali prístup na svoj firemný Snapchat rôznym celebritám na 24 hodín a sledovali, ako im rastie počet fanúšikov.

Vychovajte si tínedžrov na budúcich zákazníkov

Ak sa však pýtate, prečo by mala veľká firma ako vaša používať Snapchat, aj keď na ňom nie je vaša cieľová skupina zákazníkov, odpoveď je jednoduchá – tí zákazníci tam sú, len ešte nedozreli. Samozrejme, že ak sa venujete sortimentu zaujímavému pre dôchodcov, Snapchat pre vás nemá zmysel. No ak predávate sortiment zaujímavý pre ľudí vo vekovej kategórii 20-25 rokov (napríklad športové dizajnové okuliare) Snapchat je presne miesto, kde by ste mali venovať svoju pozornosť. Tam sú vaši budúci zákazníci.

Instagram stories a „môj deň“ od Facebooku Snapchat jednoducho prevalcovali

Krátko po tom, ako Instagram doslova ukradol Snapchatu nápad a vytvoril veľmi podobný nástroj zvaný „stories“, ludia sa začali presúvať na Instagram. Z akého dôvodu? Snapchat je pre niektorých ľudí veľmi komplikovaný nástroj na používanie. Skúsili sme ho aj my v redakcii a trvalo nám hodnú chvíľu, než sme prišli na to, ako sa táto aplikácia používa. Podľa portálu Hootsuite popularita Instagram Stories rapídne rastie a za prvé dva mesiace používania zaznamenala viac ako 100 miliónov denných používateľov. Je veľmi pravdepodobné, že Snapchat predbehne.

Na Instagram stories pridávate fotografie aj verejne a ak si niekto spraví screenshot, vy sa to nikdy nedozviete. Podobne aj na Facebooku, kde však „môj deň“ zatiaľ nezaznamenal veľký úspech, nakoľko s nim Facebook prišiel veľmi neskoro. Zaujímavosťou však je, že podľa portálu Bloomerang má Spapchat denne až 150 miliónov užívateľov, čo je viac ako napríklad má Twitter, ktorý denne dosiahne zhruba 140 miliónov používateľov. Počet používateľov Snapchatu stále rastie, nakoľko v decembri 2015 mala aplikácia „iba“ 110 miliónov denných užívateľov.