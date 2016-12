Firmy pozor, Facebook nie je LinkedIn. Robte ho správne.

Ohodnoť článok

Vídame to pomerne často: „Kvetinárstvo Magduš“ vás žiada o priateľstvo na Facebooku. Ide o príklad veľmi zlého marketingu, ktorý je viac menej zbytočný. Kto je Kvetinárstvo Magduš a prečo sa chce so mnou priateliť? Následná reakcia je často podobná – Odmietnuť žiadosť. Ako teda pristupovať na Facebooku k potenciálnym klientom tak, aby sme ich neotravovali a náš marketing bol prirodzený? Prečítajte si naše rady.

Facebook nie je LinkedIn

Najviac z nás si Facebook mýli s firemnou sociálnou sieťou LinkedIn, ktorá slúži na spojenie sa s kolegami alebo hľadanie práce. Ak neviete ako napísať životopis, spravte si ho na LinkedIn a jednoducho vytlačte. To všetko dokáže, no Facebook nie. Na Facebooku si nevytvárate klientov ale skôr kamarátov, ktorým sa páči, to čo robíte. Ak ste sa teda ako firma rozhodli začať s Facebookom, najmite si niekoho kreatívneho, kto nájde sú správnu hranicu ako využiť váš Facebook profil v čo najlepší prospech firmy, no nie vtieravým spôsobom pre potenciálneho zákazníka. Zlate pravidlo znie:

Ľudia sa chodia na Facebook zabávať a nie nakupovať. Spravte nakupovanie zábavou a máte vyhrané.

Ak chcete mať firmu na Facebooku, založte jej takzvanú „fun page“

Ide o úplne najzákladnejší ťah, ktorý môžete spraviť. Prečo si nezakladať osobný profil typu „Kvetinárstvo Magduš“ a žiadať ľudí o priateľstvo? To sa jednoducho nerobí. Rok 2007 už skončil. Nikto si vás nechce pridať a dostávať správy od profilu, ktorý ani nevie, či je žena alebo muž. Navyše, na Facebooku môžete mať najviac 5000 priateľov. Čo po tom? Počet fanúšikov na fun page je neobmedzený a môže presiahnuť milióny (čo je mimochodom snom každého).

Stránky na Facebooku slúžia pre celebrity, firmy, kaviarne či reštaurácie a každý z nás sa môže rozhodnúť, či im dá „like“ alebo nie. Facebook marketing je iný a k ľuďom musíte pristupovať ako ku kamarátom, nie ako ku klientom.

Základné rady, ako robiť firemný Facebook správne

Majte jasnú profilovú fotku, ktorá ihneď povie užívateľovi, čo robíte. Nikdy ju nemeňte. Ak máte cukráreň, nastavte si koláč. Niečo jednoduché a viditeľné aj v malom rozlíšení na mobiloch.

Zabávajte ľudí. Pokiaľ nespravujete profil pohrebníctva, priestor na zábavu sa nájde vždy. Pridávajte vtipné obrázky, hlášky a múdrosti, ktoré sú vždy spojené s témou vášho podnikania. Keď to nefunguje, skúste mačky – tie zaberú vždy. Naozaj.

Facebook nie je ani LinkedIn ani Twitter. Ak chcete dosiahnuť čo najlepší dosah zobrazenia príspevku, pridávajte denne maximálne jeden alebo dva.

Striedajte druhy príspevkov ako je text, obrázok, video. Pomôže to rozmanitosti a ľudia vás budú mať radi.

Zistite, kedy je vaša cieľová skupina na Facebooku najviac a posty pridávajte práve v tom čase dňa.

Facebook je najsilnejší marketingový nástroj na svete. Mnohí však zápasia s tým, že nedosahujú dostatočný počet konverzií. Dodržte vyššie uvedené rady, odosobnite sa a píšte statusy ako keby ste sa bavili s kamarátom.