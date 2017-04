5 dôvodov, prečo je váš počítač pomalý 4.67 (93.33%) 3 votes

Povedzme, že máte súčasne otvorený Microsoft Word, PowerPoint a Spotify na ploche. To však ešte zďaleka nemusí znamenať, že by mal byť váš počítač pomalý ako slimák. Máme pre vás päť tipov prečo je počítač pomalý.

Prečo je počítač pomalý

Nemáte zaktualizovaný operačný systém

Klikanie na tlačidlo ignorovať pri pripomienke softvérovej aktualizácie na vašom počítači nie je až taký dobrý nápad. Ak nepoužívate Sierru, váš prístroj je (bohužiaľ) už prežitok. Netvrdíme, že si nevystačíte so systémom, ktorý máte – napríklad Yosemite či El Capitan, no zastaraný operačný systém by mohol byť príčinou nižšej rýchlosti či „zamŕzania“ (napríklad pri ukladaní wordového dokumentu a podobne).

Máte otvorených priveľa okien naraz

Chcete niečo rýchlo nájsť na Googli, no skôr než sa nazdáte, otvorí sa vám všetko možné od časopisu The New York Times až po porovnanie rôznych modelov svetrov. Skúsenosti hovoria, že ak si chceme udržať nezmenenú rýchlosť počítača (alebo sa dokonca vyhnúť vážnejšej chybe), mali by sme počet súčasne otvorených okien obmedziť najviac na deväť.

Nepamätáte si, kedy ste svoj počítač naposledy úplne vypli

Carrie Bradshawová raz povedala: „Niekedy je najlepšie iba dýchať a zresetovať.“ Váš počítač potrebuje to isté približne raz za týždeň. Získa tak priestor na inštalovanie potrebných aktualizácií, kontrolu vírusov a iné nevyhnutné operácie. A výsledok? Menej poruchový prístroj. (Prinajlepšom.)

Vaša plocha vyzerá ako hotová pohroma

Čím viac dokumentov si uložíte na pracovnú plochu, tým viac spomalíte počítač. Dobrou správou však je, že sa to dá vyriešiť veľmi jednoducho. Vytvorte si nový súbor (nazvite ho napríklad Aktuálne projekty) a presuňte doňho všetko súrne.

Máte spustených priveľa programov naraz

Word, PowerPoint a Spotify spustené naraz by nemali spomaliť počítač, ale skúste si otvoriť napríklad Excel a Chrome. To by mohlo byť pre váš prístroj už priveľa. Naučte sa zatvárať programy, ktoré už nepoužívate, aby ste tak svojmu počítaču trochu uľavili. Pri využívaní viacerých programov naraz by síce mohla zabrať aj aktualizácia operačného systému, ale každá pomoc je dobrá.

Čítajte tiež:

Éra počítačovej dominancie je za nami. Slováci chcú žiť “smart”

Smartfóny časom zmiznú a nastane poriadny blázinec

Ako natrvalo vymazať profil na Facebooku

Zdroj: http://www.purewow.com/tech/reasons-your-computer-is-slow