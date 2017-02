MWC Barcelona 2017: LG predstavilo svoj nový model G6 s Google asistentom

Ohodnoť článok

LG dnes predstavilo svoju novú vlajkovú loď LG G6. Novinka je vybavená novým formátom zobrazenia ponúkajúcim filmový zážitok zo sledovania videa a filmov. Ďalej ponúkne unikátny pomer displeja k veľkosti tela, širokouhlý fotoaparát a Google asistenta.

G6 ponúka atypický displej

G6 bola podľa slov výrobcu vytvorená na základe spätnej väzby mnohých užívateľov, ktorí preferujú veľký displej v kompaktnom tele, ktoré sa zmestí do jednej ruky. LG tak prišlo s 5,7-palcovým QHD + displejom FullVision s rozlíšením 2880 x 1440, a vôbec prvýkrát prinieslo na trh so smartfónmi displej s pomerom strán 18: 9.

“V porovnaní s bežným pomerom strán 16: 9 ponúka tento nový a atypický formát viac priestoru pri sledovaní multimédií a intenzívnejší zážitok pri hraní hier,” uviedla firma v správe. LG G6 je prvý smartphone vybavený technológiou Dolby Vision.

Novinka má duálny fotoaparát s rozlíšením 13 Mpx, vrátane 125 stupňovej šošovky v širokom uhle. Prichádza aj s IP68 certifikátom, čo znamená, že je odolná voči vode a prachu. Môžete ju ponoriť do hĺbky až 1,5 metra po dobu 30 minút. LG G6 prichádza aj so vstavaným Google asistentom. “LG úzko spolupracovalo so spoločnosťou Google, aby sa ubezpečilo, že zákazník bude môcť hneď po vybalení mobilu využívať skvelé služby Google assistanta,” uviedla firma.

Plné špecifikácie:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 821

Displej: 5,7-palcový 18: 9 QHD + FullVision displej (2880 x 1440 / 564ppi)

RAM/ úložisko: 4 GB RAM LPDDR4 / 32 GB alebo 64GB UFS 2,0 ROM / microSD (až 2 TB)

Zadná kamera: 13 Mpx širokouhlý (F2.4 / 125 °) / 13 Mpx štandardný OIS 2,0 (F1.8 / 71 °)

Predná kamera: 5Mpx širokouhlý (F2.2 / 100 ° C)

Batéria: 3,300mAh

OS: Android 7.0 OS Nugát

Rozmery: 148,9 x 71,9 x 7,9 mm

Hmotnosť: 163 g

Siete: LTE-A 3 Pásmo CA

Konektivita: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 kompatibilné)

Farby: Astro Black / Ice Platinum / Mystic White

Ďalšie vlastnosti: odolný voči vode a prachu / snímač odtlačkov prstov / UX 6.0 / Dolby Vision / HDR10 / Qualcomm rýchle nabíjanie 3,0 / 32-bit Hi-Fi Quad DAC

Zdroj a foto: news18