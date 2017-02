Lenovo Moto Z: parádny modulárny mobil

Ohodnoť článok

Lenovo je na trhu so smartfónmi známe predovšetkým svojím kvalitným spracovaním a dobrou cenou. Tentokrát však prišlo s telefónom, ktorý konkuruje vlajkovým lodiam iných značiek a odrazilo sa to aj na cene. Nový mobil Lenovo Moto Z je vskutku zaujímavým a originálnym zariadením, ktoré v sebe spája hneď niekoľko jedinečných parametrov a inovácií.

Moto Z prichádza s najtenším telom na svete a s čistým a sviežim androidom, ktorý nie je zaťažený žiadnymi zbytočnosťami. To však nie je všetko, Moto Z zaujme predovšetkým svojimi vymeniteľnými modulmi, ktoré premenia mobil hneď na ďalšie tri zariadenia. Ako na nás Moto zapôsobilo?

+ Najtenší telefón na svete - Cena + Čistý android - Veľkosť + Kvalitné materiály + Kvalitný fotoaparát + Moto Mods

Dizajn sa nesie v znamení luxusu

Lenovo prišlo s naozaj vydareným telefónom, čo sa odrazilo aj na materiáloch, ktoré použilo. Spojenie kovu a skla pôsobí vždy luxusne a kvalitne. Je vidieť, že si dali na vyhotovení naozaj záležať a výsledkom úsilia čínskeho výrobcu je najtenší telefón na svete. Hrúbka sa zastavila na neuveriteľných 5,19 mm. Musíme povedať, že keď zoberiete telefón do rúk, tak to hneď pocítite. Takmer ani neviete, že ho držíte. Pre štíhlosť však museli odstrániť 3,5-milimetrový jack, ktorý tu nenájdete, ale nebojte sa, v balení sa nachádza redukcia, ktorú pripojíte na USB-C konektor. Zdá sa však, že audio jack to má v budúcnosti už spočítané.

Ak by ste chceli používať telefón bez zadného krytu, tak sa budete musieť zmieriť s tým, že vás budú zadné hrany nepríjemne omínať a objektív fotoaparátu bude mierne vyčnievať. Lenovo prišlo s týmto riešením preto, aby sa na zadnú časť mohli pripájať moduly. Jedným z modulov je aj kryt, ktorý má príjemnú textúru a vďaka nemu je všetko zažehnané. Na výber máte pritom z viacerých krytov rôzneho materiálu.

Na spodnej strane nájdete USB-C konektor a jeden reproduktor, s ktorým sme boli spokojní. Na hornej strane si zas našla svoje miesto lišta so slotom pre nano SIM kartu spolu s micro SD kartou. Na pravej strane sú tlačidlá na ovládanie zvuku a hlavné tlačidlo, ktoré má vrúbkovaný povrch a ľahko sa nahmatáva.

Displej hrá najvyššiu ligu

Prednej strane dominuje 5,5-palcový AMOLED displej s rozlíšením 2 560 × 1 440 px. Jeho kvalita je naozaj výborná a nenašli sme nič, čo by sme mu mohli vytknúť. Má výborné podanie farieb aj pri väčších pozorovacích uhloch a čitateľnosť na slnku je veľmi dobrá. Aj keď sa nám počas skúšania tých slnečných dní až tak veľa nedostalo. Niektorí používatelia však môžu mať výhrady k rozmerom, nakoľko 5,5-palcový displej sa ťažko ovláda jednou rukou, ale pri jeho kúpe viete, do čoho idete, takže nie je dôvod sťažovať sa. Na displeji sa zobrazujú notifikácie, aj keď je vypnutý, s rovnakou funkciou sa môžeme stretnúť aj v telefónoch Samsungu. Pod displejom je umiestnený snímač otlačkov prstov, ktorý však neslúži aj ako tlačidlo nevracajúce na domovskú obrazovku. Občas sa stalo, že sme ho inštinktívne za týmto účelom stlačili.

Čistý android – blaho na duši

Jedným z dôvodov, prečo by ste mali zvážiť kúpu nového Moto Z, je čistý android. Je skvelé, ak dostanete do rúk mobil, v ktorom nenájdete desiatky predinštalovaných a zbytočných aplikácií, ktorých sa nejde zbaviť. Čistý android sa podpísal aj na rýchlosti samotného zariadenia. Reakcie sú bleskurýchle a prevádzka celého systému je bez najmenších problémov či zaváhaní. Správne vyladený systém sa podpísal aj na lepšej výdrži batérie. Lenovo si v tomto smere zaslúži veľkú pochvalu. Raz darmo, čistý android je tou najlepšou cestou.

Procesor, fotoaparát a iné vecičky

Lenovo na vnútre telefónu nešetrilo a vybavilo ho poriadnou výbavou. Moto Z beží na procesore Qualcomm Snapdragon 820, ktorému sekunduje operačná pamäť 4 GB. Úložisko má 32 GB, ale môžete ho rozšíriť pomocou micro SD karty až do veľkosti 2 TB. Zadný fotoaparát má 13 MPx a clonu f/1,8. Predný, ktorý disponuje aj bleskom, má 5 MPx. Hlavnému fotoaparátu dopomáha optická stabilizácia, automatické zaostrovanie laserom a duálny blesk. Nechýba tu ani manuálny režim. Moto si poradí aj so slabšie osvetlenými scénami. Pri kvalitnom svetle mu nie je čo vytknúť. S celkovou kvalitou fotografií sme spokojní a zaradili by sme ho k tomu lepšiemu, čo na trhu máme. Čo sa týka konektivity, tak samozrejmosťou je prítomnosť wifi, Bluetooth 4.2 a LTE.

Batéria neprekvapí, ani nesklame

Hrúbka telefónu si vyžiadala svoju daň v podobe menšej batérie. Jej kapacita sa zastavila pri 2 600 mAh. Ak sme používali Moto len na bežné úkony a mali sme stále zapnutú wifi, dostali sme sa k výdrži približne 2 dni, čo je naozaj veľmi slušné. Pri väčšej záťaži si však telefón vypýta nabíjačku každý večer. Na rýchlejšie nabitie môžete využiť pribalenú nabíjačku s podporou rýchleho nabíjania, ktorá dodá telefónu šťavu o čosi rýchlejšie, než ste zvyknutí. V priemere 10 minút sa rovná 10 % nabitia.

Hlavný dôvod – prečo je Moto Z niečo extra – sú moduly Moto Mods

Moto Z je sám osebe zaujímavý telefón, ktorý ponúka kvalitné materiály, skvelý fotoaparát, tenké telo a výborný operačný systém, ale to mu zrejme nestačí a prináša ešte niečo navyše, a to hneď vo veľkom štýle. Reč je o vymeniteľných moduloch alebo Moto Mods. Moduly môžete jednoducho pripojiť a odpojiť aj počas používania telefónu. Nemusíte preto zapínať či vypínať nejakú aplikáciu. Modul sa jednoducho v priebehu jednej sekundy uchytí na zadnom tele a je pripravený na použitie. Rovnako rýchlo ho vymeníte za ďalší. A tak namiesto jedného zariadenia, ktoré by slúžilo ako bežný smartfón, dostanete ďalšie tri. Vyskúšali sme si všetky tri moduly. Do budúcnosti však Lenovo plánuje pridať ďalšie a sľubuje, že budú kompatibilné aj s budúcimi modelmi Moto Z.

Reproduktor JBL

Zvuk z modulárneho reproduktora je o počutie lepší než ten zo zabudovaného v telefóne. Stereo reproduktor ponúka lepšiu hlasitosť, kvalitu a výraznejšie basy. Aj keď by sa našlo miesto na zlepšenie v čistote zvuku. Tento modul má v sebe, rovnako ako aj zvyšné moduly, zabudovanú batériu. Tá v tomto prípade činí 1 000 mAh. Cena: 99 eur.

Insta-Share projektor

Každý, kto rád pozerá filmy alebo využíva projektor vo svojej práci, si ho zamiluje. Vreckový projektor môže premietať obraz s uhlopriečkou 150 cm. Ponúkaná svetelnosť je 50 lm. V praxi to znamená, že a ak chcete, aby bol obraz naozaj dobrý, tak potrebujete úplnú tmu. Od takého malého zariadenia sme však nečakali žiadne zázraky. Cena modulu je 350 eur. V tejto cenovej relácii si však už môžete kúpiť normálny projektor, takže je otázne, či sa zákazníci nerozhodnú skôr pre takúto alternatívu. Modulu však hrá do karát to, že je naozaj ľahko prenosný a nezaberá takmer žiadne miesto vo vašej taške. A to je pri projektoroch veľké plus.

Fotoaparát Hasselblad True Zoom

Ak nečakáte zrkadlovku, tak budete spokojní. Modul Hasselblad obsahuje xenónový blesk, 10-násobný optický zoom a pomerne celkom dobrú svietivosť. Výsledné fotografie sú naozaj pekné, majú dostatočnú sýtosť farieb bez badateľného šumu. Zariadenie si poradí aj so zhoršenými svetelnými podmienkami. Privítali by sme však väčšie kreatívne možnosti v nastaveniach. Modul stojí 330 eur a výsledné fotografie zodpovedajú približnej kvalite fotografií kompaktu v rovnakej cenovej hladine.

Záver

Ak by sme mali odporučiť Moto Z, tak to bez najmenších problémov urobíme. Telefón vyniká hneď v niekoľkých oblastiach. Ponúka najtenšie telo na svete, používa kvalitné materiály, displeju nie je čo vytknúť, má naozaj kvalitný fotoaparát a prináša čistý android, ktorý šľape ako hodinky. Osobitou časťou sú vymeniteľné moduly Moto Mods, ktoré posúvajú používanie mobilu na novú úroveň. Ich rýchlym pripojením získate hneď niekoľko zariadení. Smutní sme však z ceny zariadenia. Samotné Moto Z, bez modulov stojí cca 650 eur. Keď sme na začiatku písali, že Lenovo je známe svojím dobrým pomerom cena/výkon, tak v tomto prípade to neplatí a budeme si musieť siahnuť o čosi hlbšie do vrecka. Samozrejme, ak si počkáte, nájdu sa nejaké akcie, ktoré cenu zrazia nižšie. Moto Z je však skvelým smartfónom, ktorý dokazuje silu Lenova vo svete inovácií.

Za zapožičanie ďakujeme exkluzívnemu showroomu Lenovo, Digital Park Bratislava.

Parametre a špecifikácie