Netrápte sa s firemnou technikou: Vyskúšajte IT outsourcing!

Na to, aby sa firmy mohli sústrediť výhradne na svoje kľúčové činnosti, mnohé siahajú po outsourcingu IT služieb. Namiesto toho, aby ste sa sami zaťažovali podpornými činnosťami, môžete sa tak plne zameriavať na rozvoj svojej firmy. Ako to funguje?

Preneste povinnosti na dodávateľa

Delegovanie podporných činností na profesionálneho dodávateľa sa oplatí nielen veľkým, ale aj menším firmám. Na základe outsourcingu dodávateľ poskytne vyškolených zamestnancov a službu dodá v potrebnom čase, kvalite a s nižšími nákladmi. Využívanie externého IT technika, obchodného oddelenia, marketingu, upratovania či bezpečnosti sa stáva bežnou praxou a tento trend preniká už napríklad aj do riadenie ľudských zdrojov či správy vozového parku.

Najvyužívanejší je IT outsourcing

Jednou z najčastejšie využívaných foriem outsourcingu je IT outsourcing. Keďže starostlivosť o informatické záležitosti je náročná na zdroje a má svoje špecifiká. Tie oveľa efektívnejšie zvládne špecialista. IT technik zníži prevádzkové náklady spoločnosti, urobí optimálny návrh siete, zaistí presnejšie plánovanie a predovšetkým prístup k lepšiemu technickému vybaveniu ale aj zázemiu.

Výhodou je, že outsourcovaní špecialisti sa dokonale vyznajú vo svojom odbore a zvyčajne si môžu dovoliť najmodernejšie systémy a nástroje, takže aj výsledok je lepší. Spoločnosti potom stačí už len zadávať jasné požiadavky.

IT outsourcing je skvelý, ale…

Hoci sa outsourcing vyznačuje mnohými výhodami, je nutné zvážiť aj negatíva s ním spojené. Takýmto spôsobom totiž môžete sčasti stratiť kontrolu nad niektorými podnikovými procesmi a zároveň získať závislosť od poskytovateľa IT služieb. Tiež môžete naraziť na problémy spojené s kvalitou či dodacím časom získavaných služieb alebo z outsourcingu budete mať nižšie prínosy, ako ste očakávali.

Negatíva môže vyvážiť dobre nastavená zmluva medzi vami a outsourcovanou spoločnosťou. Dôležité sú referencie – neváhajte sa preto opýtať ich reálnych zákazníkov alebo známych, ktorí s IT outsourcingom majú skúsenosti.

