Linux prednedávnom oslávil 25. narodeniny: 25. augusta 1991 uverejnil programátor Linus Torvalds správu s prosbou o pomoc pri tvorbe nového operačného systému. Zvyšok je história.

Je zaujímavé, že reakcie, ktoré nasledovali, neboli posmešné ani neveriace. Možno je to tým, že Torvaldsov produkt bol už takmer hotový, no zároveň nám to pripomína, že internet nevyzeral vždy tak, ako dnes.

Zverejnili pikošky

Stránka Linux Foundation zverejnila rebríček najzaujímavejších faktov z histórie spoločnosti. Podľa ich slov sa od nahodenia projektu v systéme Git v roku 2005 zapojilo do tvorby programu 13 500 vývojárov z 1300 spoločností.

Najzaujímavejším faktom zrejme je, že v období medzi verziami 3.19 a 4.7 vydala komunita priemerne 7.8 patchov za hodinu. V predchádzajúcej verzii obdobnej správy to bolo 7.71 patchu za hodinu, čo potvrdzuje dlhodobý trend zvyšovania počtu patchov. To znamená, že jadro Linuxu takmer neustále opravuje dobrovoľnícka horda programátorov, odhodlaných zaistiť „spojivu Internetu“ úspech.

Na Linuxe dnes beží väčšina internetových stránok. Operačný systém učí deti, ako programovať pomocou Raspberry Pi a francúzskej polícii ušetril milióny eur. Dokonca aj Microsoft vydáva kód pre Linux. Keď ho nemožno poraziť, treba sa aspoň spolčiť.

