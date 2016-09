Ohodnoť článok

Moderné hodinky, ktoré uľahodia oku! Podstata moderných inteligentných hodiniek je podobná digitálnym hodinkám s kalkulačkou z 80. rokov. Ide vyslovene o otázku vkusu. Nosením týchto veľkých a objemných hodiniek preukazujete svetu, že sa nebojíte ukázať svoju identitu.

Avšak ani táto nositeľná elektronika sa nemusí páčiť každému. So zvýšením konkurencie je spojená aj snaha firiem zaplniť trh rôznymi typmi produktov od robustných po príležitostné, ako je to aj v prípade firmy Huawei.

S pomocou Fossil

Už v marci módna značka Michael Kors oznámila svoj vstup do sveta nositeľnej elektroniky s pomocou ich dlhoročného partnera Fossil. Spoločnosť Fossil spolupracovala s rôznymi firmami, ako je napríklad Burberry, Karl Lagerfeld a Marc Jacobs. Po tejto spolupráci vydala nekonečný prúd inteligentných zariadení pod svojím vlastným menom.

Keď spoločnosť predstavila jedny z hodiniek, boli uložené vo vnútri tašky Michael Kors, čo naznačovalo, že nejde len o obyčajné Android Wear zariadenie. Tlač spoločnosti Michael Kors ich opísala takto: „Cieľ vytvorenia týchto hodiniek bol estetický – pre módne zameraných spotrebiteľov, avšak vlastnosti týchto hodiniek sú spojením očarujúceho štýlu a inovatívneho dizajnu vytvoreným v luxusnom spôsobe“.

Veľké hodinky sú jednoducho veľké. Táto myšlienka sa stala aj hlavným heslom spoločnosti Samsung, pri minulotýždňovom predstavení modelu G3 na veľtrhu IFA. Tento model sa vyznačuje puzdrom s veľkosťou 46 milimetrov a vnútorným zložením inteligentných hodiniek. I keď v súčasnosti tvarová a veľkostná zložka zariadenia je veľmi podstatná, v kombinácii s kvalitným vnútrom vytvára skutočne luxusnú nositeľnú elektroniku.

Dylan a Bradshaw

Na rozdiel od spoločnosti Samsung, táto spoločnosť urobila šikovný ťah ponukou prístroja v dvoch veľkostiach. Jedným z prístrojov je obrovský Dylan, a druhým je menší Bradshaw.

V prípade Dylanu jeho matná čierna farba je oveľa viac decentná než jeho lesklý a zlatý predchodca. Dizajn puzdra Dylanu nie je detailný, ide skôr o hladké a jednoduché kruhové čiary. Je to jemný klasický dizajn. Napravo od displeja sa nachádza veľký číselník s tlačidlom, ktorý má funkciu základného domáceho tlačidla.

Access športového typu patria do strednej triedy hodiniek Android Wear. K dispozícii je 4 GB pamäť, 1,5 – palcový displej a batéria, ktorá vydrží takmer celý deň. V spodnej časti sa nachádza svetelný senzor, ktorý pomáha hodinkám sa prispôsobiť svetlu, podľa toho aká úroveň svetla je v danej miestnosti.

Funkcie Androidu Wear sú také, ako by ste ich na prvý pohľad očakávali. Android Wear má vstavaný fitness program, ktorý je možné zosynchronizovať s Google Fit. Síce meranie tepu sa pri inteligentných hodinkách stáva akýmsi štandardom, tieto hodinky takúto funkciu neobsahujú. Taktiež im chýba funkcia sledovania spánku, no je diskutabilné, či by bolo pohodlné tieto moderné hodinky nosiť do postele.

Vodotesnosť týchto hodiniek predstavuje 1 ATM, čo môže byť nedostačujúce, ak berieme do úvahy možný styk s potom. Napriek tomu, že Android Wear podporuje fitness, hlavná funkcia Accessu je estetická, a toto zariadenie nie je považované za úplne vhodné na športovanie.

Moderné hodinky za dostupnú cenu

Access je zaujímavým experimentom, ktorý predstavuje kombináciu inteligentných a technických hodiniek prepojených s luxusnými hodinkami. Počiatočná cena je $350, čo sa dá porovnať s inými už existujúcimi inteligentnými hodinkami, aj keď počtom nových funkcií tieto hodinky nevynikajú.

