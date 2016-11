Ohodnoť článok

Inteligentné hodinky Samsung Gear S3

Samsung Electronics Co. Ltd. spúšťa predaj svojich nápaditých a inovatívnych inteligentných hodiniek Samsung Gear S3. Novinka práve teraz mieri na Slovensko. Oficiálny predaj u nás bude spustený 2. decembra, pričom obe verzie (frontier i classic) si môžu záujemcovia zaobstarať za odporúčanú maloobchodnú cenu 399 €. Prelomový nadčasový dizajn kombinuje prvky klasických hodiniek s najmodernejšou mobilnou technológiou a užívatelia majú na výber z dvoch verzií – robustný Gear S3 frontier a moderný a elegantný Gear S3 classic.

„Gear S3 sú významným prírastkom v portfóliu inteligentných hodiniek a sú inšpirované klasickými hodinkami tradičných výrobcov preto, aby mohli užívateľom ponúknuť prémiový a nadčasový vzhľad,“ povedala Younghee Lee, výkonná viceprezidentka globálneho marketingu a nositeľných zariadení divízie Mobile Communications Business spoločnosti Samsung Electronics. „Naším cieľom je neustály rozvoj a udržanie vedúcej pozície v oblasti nositeľných zariadení a môžeme sebavedome potvrdiť, že inteligentné hodinky Gear S3 nemajú na trhu konkurenciu.“

Nadčasový dizajn a bezkonkurenčné pohodlie

Oba varianty Gear S3 frontier a Gear S3 classic sú inšpirované tradičnými výrobcami hodiniek a ich dizajn je dotiahnutý do dokonalosti až na úrovni najjemnejších detailov, ako sú patentovaný kruhový ovládač lemujúci displej alebo starostlivo spracované detaily ciferníku. Ten si používatelia môžu prispôsobiť podľa svojej nálady a osobných preferencií rovnako ako remienky. Inteligentné hodinky Samsung Gear S3 sú totiž kompatibilné so štandardnými hodinkovými remienkami so šírkou 22 mm. Hodinky zároveň podporujú funkciu Always On Watch, prostredníctvom ktorej neustále zobrazujú čas bez toho, aby sa displej zhasínal.

Gear S3 okrem najmodernejších technológií ponúkajú aj odolnosť voči vode a prachu (stupeň krytia IP68) a robustnejšia verzia frontier taktiež spĺňa armádny štandard odolnosti MIL-STD-810G. Užívatelia môžu prostredníctvom nich monitorovať svoje denné aktivity vďaka vlastnému GPS a aplikáciám S Health, výškomeru, tlakomeru či rýchlomeru. Prehľad majú tiež o vonkajších podmienkach vrátane nadmorskej výšky a atmosférickom tlaku, ďalej o náhlych zmenách počasia, vzdialenosti, ktorú prešli a tiež rýchlosti. Vďaka batérii s dlhou výdržou ich stačí nabíjať raz za 4 dni.

