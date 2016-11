Ohodnoť článok

Samsung ohybný smartfón

Samsung si patentoval ohybný smartfón, ktorý sa bude dať zložiť na polovicu. Súčasťou žiadosti o patent sú detailné plány znázorňujúce telefón ohnutý v rôznych miestach a displej na jeho zadnej strane, ktorý sa aktivuje po „zatvorení“.

Technologické spoločnosti podávajú žiadosti o patenty neustále. Väčšina ale z technických či finančných dôvodov zostane len v šuplíku. O Samsungu sa však už dlho šepká, že chce vyrábať ohybné OLED displeje, takže najnovší patent zapadá do plánov spoločnosti. V roku 2013 zverejnil juhokórejský gigant video s konceptom telefónu s flexibilným displejom Youm, ktorý nám poskytuje náhľad na to, ako by to mohlo vyzerať.

Ak by sa Samsungu projekt podarilo zrealizovať, mohol by napraviť škody, ktoré tento rok napáchal s vybuchujúcim Galaxy Note7. „Véčkové“ telefóny sú opäť v móde, no z výrobcov na trend zatiaľ nikto nereagoval. Samsung môže byť prvý.

