Inštalatér vytvoril tlmočnícke zariadenie, ktoré sa riadi kontextom

Revolučné prekladateľské zariadenie?

Zariadenie od austrálskeho startupu Lingmo International dokáže v reálnom čase tlmočiť osem jazykov.

Ústna konverzia významu z jedného jazyka do druhého sa nazýva tlmočenie, kým obdobná písomná forma je známa ako preklad. Vynálezca prístroja s názvom TranslateOne2One, Danny May, však sám hovorí, že jeho výrobok je schopný „prekladu v reálnom čase“.

„Ide o úplne nezávislé prekladateľské zariadenie. Nezávislé preto, lebo na rozdiel od konkurenčných prístrojov nevyžaduje pripojenie na iné zariadenie pomocou Bluetooth alebo Wi-Fi,“ hovorí May.

TranslateOne2One zvládne americkú i britskú angličtinu, japončinu, francúzštinu, čínštinu, taliančinu, španielčinu, nemčinu a portugalčinu.

Vynálezca je vyštudovaný inštalatér, ktorý neskôr pracoval v oblasti solárnej energie. Nápad na svoj vynález dostal počas pracovnej cesty v Číne, kde mu niekoľko hodín po prílete ukradli pas. „Išiel som na políciu, kde som sa pokúšal dorozumieť pomocou istého prekladača. Ten namiesto ‚Zdravím vás‘ povedal policajtovi ‚Milujem vás‘.“

May odvtedy štyri roky pracoval na predstavení prístroja, ktorý by fungoval inak ako klasické doslovné prekladače. Za príklad si zobral fakt, že ľudia v konverzácii väčšinou rozprávajú asi pätnásť sekúnd, kým nastane pauza. „Softvér Watson si takpovediac napočúva úsek rozhovoru až do dĺžky tridsiatich sekúnd. Potom ho preloží a sformuluje do zrozumiteľnej podoby.“

V porovnaní s textovými prekladačmi bol jeden z najtvrdších orieškov rozpoznávanie hlasového vstupu. „Dali sme si na ňom naozaj záležať. Ak si totiž prístroj zle vyloží pôvodné znenie, len ťažko ho dobre preloží.“

Po dokončení algoritmu zapracovala spoločnosť na hardvéri, zostrojenie ktorého im vraj trvalo „len rok“. Momentálne prebieha fáza testovania a dolaďovania ergonómie.

Výrobok bude určený pre spotrebiteľov a mal by stáť prijateľných 160 eur. Na mobilných zariadeniach Windows je už dostupný aj ako aplikácia pre smartfóny.

Konečný výrobok sa bude môcť pripojiť na internet a učiť sa, čo znamená, že časom sa jeho schopnosti budú iba zlepšovať. V súčasnosti zvláda správne pretlmočiť 85% „počutého“.

