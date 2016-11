Ohodnoť článok

Dnes už nemusíte sedieť za počítačom, aby ste sa dostali k informáciám. To isté platí aj v prípade hier, ktoré sa z roka na rok zlepšujú či už po grafickej alebo funkčnej stránke. A kam sa všetky hry premiestňujú? Odpoveď je zrejmá. Na smartfóny a tablety. Výhoda týchto zariadení je ich mobilita. Na rozdiel od počítačov máte mobil či tablet hneď poruke. Nosievate ich prakticky všade kam idete. Nezáleží či ste vo vlaku, kaviarni, v čakárni, mobil je jednoducho pri vás. A ako si môžeme skrátiť čakanie? Buď si prečítate novinky zo sveta, prezriete si sociálne siete alebo si zahráte hry kasino jednoducho čokoľvek čo vám spríjemní dlhé chvíľky.

Hier určených pre smartfóny je v súčasnosti veľké množstvo, ale čo tak nejaká hra, pri ktorej sa zabavíte a môžete sa prípadne dostať aj k peniazom? Áno, hovoríme o online kasínach a rôznych druhoch hier, ktoré patria do tejto oblasti.

Hry kasino – má to svoje výhody

Niekto sa môže cítiť nepríjemne ak by mal navštíviť kamenné kasína. V nich totiž hráte o skutočné peniaze a nie vždy sa vám musí podariť vyhrať. V tom je však výhoda online kasína. Za prvé, môžete ho hrať v anonymite, za druhé, môžete ho hrať prakticky kdekoľvek. A čo je najlepšie, mnohé kasína ponúkajú online verzie, v ktorých nemusíte hrať o reálne peniaze. Sú jednoducho zadarmo. A nemusíte sa teda obávať, že by ste mohli prehrať svoje financie. Samozrejme, ak by ste chceli hrať aj o reálne peniaze, môžete tak urobiť keď sa zaregistrujete. Takže ak chcete zažiť aké je to hrať ruletu či poker môžete to vyskúšať.

Nie však všetky online kasína sú dôveryhodné, a preto si vyberte len tie, ktoré sú prevádzkované na renomovaných a dôveryhodných softvérových platformách. Pre hranie všetkých hier zdarma na mobilnom zariadení alebo tablete mnohokrát nepotrebujete žiadnu registráciu. Po určitom čase sa však môžete stretnúť s touto požiadavkou, ale nemusíte sa ničoho obávať, pretože aj keď sa zaregistrujete, tak vaše obľúbené hry môžete hrať zadarmo aj naďalej.

Pravdou je, že tieto hry kasino majú v sebe niečo podmanivé. S každou hrou sa spája určitá dávka adrenalínu a napätia. Sledovanie rulety a blackjacku je plné očakávania a kombinovania. V online svete môžete pokojne riskovať a vychutnávať si potešenie z hry. Je to predsa zadarmo. Jednoducho si len zahrajte hru a zabávajte sa.

Nie je to ani tak veľa rokov dozadu keď boli tieto hry graficky zle spracované. Dnes si vďaka vývoju technológií, a vďaka rýchlejšiemu internetu môžete zahrať LIVE kasíno hry, pri ktorých budete mať pocit, že sedíte priamo za stolom a flirtujete s krupiérkou. Hry kasino tak vyzerajú omnoho reálnejšie a vy máte pocit, že sa naozaj nachádzate v skutočnom kasíne. Tieto hry si nevyžadujú žiadnu inštaláciu a ani iné dodatočné programy. Postačí len naťukať webovú adresu a môžete ich začať hrať priamo z vášho zariadenia. V súčasnosti existuje množstvo mobilných hier pre Android, iPhone a smartfóny spolu s tabletmi všetkých rozlíšení a veľkostí.

Akú hru si vybrať

Mnohí ľudia, ktorí prídu na stránky online kasína a sú tu prvý krát ešte presne nevedia, ktorú hru by si chceli zahrať. Niekoho to ťahá k hracím automatom, niekoho ku kartám a niekoho zas k rulete. A práve ruleta patrí k najobľúbenejším hrám a ľudia si ju najčastejšie vyberajú. Je jedno či ste ju už niekedy hrali alebo ste len začiatočník. Jej pravidlá sú naozaj veľmi jednoduché a pochopíte ich v priebehu niekoľkých sekúnd. Pri hraní rulety je veľká šanca na výhru, a preto si ju ľudia tak obľúbili. Navyše pri nej zažijete veľa zábavy.

V prípade kartových hier si môžete skúsiť blackjack, ktorý už možno poznáte z čias keď ste ho hrávali s kamarátmi. Teraz si ho však môžete vychutnať, ako skutočný profesionál. Môžete sa pokúsiť vyhrať veľké peniaze a skúsiť blafovať. Na výber sú však aj ďalšie kartové hry, ktoré možno nepoznáte, ale môžu vás zaujať.

Ďalší druh hier, ktorý tu nájdete sú automaty. Pre niekoho sú nezáživne, ale aj automaty ponúkajú zaujímavé možnosti, ako sa zabaviť. Výhodou je že si môžete vybrať z veľkého množstva rôznych verzií a skúsiť si ako vám to na nich pôjde.

V každom prípade si musíte uvedomiť, že nech si už vyberiete akúkoľvek z týchto hier, tak sa určite nedopustíte chyby, pretože všetky sú tu predovšetkým preto, aby ste sa v prvom rade zabavili!