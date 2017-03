Na asteroide postavia mrakodrap, ktorý bude visieť k zemi. Výhľad bude na nezaplatenie

Ohodnoť článok

Analemma zmenila klasický diagram stavebníctva a namiesto základov na zemi bude mať svoju základňu vo vesmíre. O čo však ide? Umiestnením obrovského asteroidu na obežnú dráhu zeme môže byť smerom k našej planéte potiahnutý kábel s vysokou silou, na ktorom môže byť vybudovaný gigantický mrakodrap. Keďže táto nová technológia bude umiestnená vo vzduchu, môže byť skonštruovaná kdekoľvek vo svete a presunutá na svoju finálnu polohu.

Byty vo vesmíre?

Návrh hovorí, aby bol mrakodrap Analemma postavený v Spojených Arabských Emirátoch, nad Dubajom, ktorý dokázal, že je špecialistom na stavanie výškových budov pri udržaní pätinových cien v porovnaní napríklad s New Yorkom. Pozícia mrakodrapu nad zemou, ktorý by visel smerom k nám, by obiehal trasu pripomínajúcu číslo osem a za 24 hodín by sa vrátil na presne to miesto, kde začal. Asteroid, s ktorým by sme manipulovali nie je už dávno spájaný iba s vedeckou fikciou. V roku 2015 Európska Vesmírna Agentúra investovala do ťažby na asteroidoch. NASA naplánovala na rok 2021 misiu, kde sa pokúsi zachytiť a premiestniť asteroid letiaci okolo zeme.

Mrakodrap Analemma by získaval energiu na chod z inštalovaných solárnych panelov, ktoré by boli umiestnené nad zemskou atmosférou. Tieto panely budú neustále vystavené slnečnému žiareniu a teda budú mať neustály prístup k energii. Voda v mrakodrape bude filtrovaná, recyklovaná a taktiež zachytávaná z oblakov a dažďov v zemskej atmosfére. Počas výskumov podmienok na život však vedci prišli na to, že nad určitou výškou nad zemským povrchom by nebolo pre ľudí možné existovať pre veľmi nízke teploty, kde iba 32 kilometrov nad povrchom zeme teploty klesajú pod 40 stupňov Celzia. Mrakodrap Analemma je doteraz najodvážnejší návrh a projekt najvyššej budovy sveta, ktorý by ľudia opúšťali padákmi.