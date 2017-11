7 dôvodov, prečo radšej kúpiť iPhone 7 Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Tento rok sa dá vybrať z mnohých dobrých mobilov. Ak si ale chcete kúpiť iPhone, vykašlite sa na iPhone 8 a iPhone X, ktorý vychádza v novembri.

Tu sú dôvody prečo:

iPhone 7 je cenovo prístupnejší.

Prvý a najdôležitejší dôvod je jeho cena v porovnaní s novými iPhonmi.

iPhone 8 začína na Slovensku na 799€, iPhone 8 Plus začína na 909€ a exkluzívny iPhone X bude stáť 1199€.

Oproti tomu cena iPhone 7 začína na 619€ a 7 Plus na 769€. To síce znamená, že sa stále jedná o drahé mobily, ale ich cena je určite rozumnejšia.

iPhone 7 vychádza vo viacerých farbách než iPhone X.

iPhone 8 vychádza v troch farbách: strieborná, zlatá a šedá (space grey).

iPhone X vychádza len v dvoch farbách: čierna a biela.

iPhone 7 vychádza v piatich farbách: uhľovo čierna (jet black), matná čierna (matte black), strieborná, zlatá a ružovo zlatá (rose gold).

iPhone 8 a iPhone X majú sklenenú zadnú stranu, takže sú krehkejšie a ľahšie sa zašpinia.

Apple pridalo sklo aj na zadnú stranu iPhone 8 a iPhone X na podporu bezdrôtového nabíjania – tým sa ale nechtiac stali krehké a ľahko sa zašpinia. Ak vám nové iPhony spadnú, rozbiť sa vám môžu obe strany. Na rozdiel od nich má iPhone 7 hliníkové telo.

iPhone 8 a iPhone X podporujú rýchle a bezdrôtové nabíjanie, ale potrebujete si k tomu zakúpiť dodatočné príslušenstvo a ani jeden typ nabíjania nepotrebujete.

iPhone 8 a X podporujú prvý raz Qi bezdrôtové nabíjanie a rýchle nabíjanie. Ale budete si musieť kúpiť Qi nabíjacie podložky, ktoré nie sú lacné. Na rýchle nabíjanie budete potrebovať príslušenstvo stojace 23-65€. iPhone 7 používa štandardný Apple kábel, ktorý funguje úplne dostatočne.

iPhone 7 Plus, 8 Plus a X majú podobné zadné fotoaparáty.

Ak vám záleží na fotografii, zadné fotoaparáty na iPhone 7 Plus, 8 Plus a X sú skoro identické. Menšie iPhone 7 a 8 majú tiež dobré fotoaparáty, ale väčšie modely Plus majú teleobjektív, takže obraz približujete bez straty kvality.

Jediný rozdiel je, že fotoaparát na iPhone X má stabilizátor obrazu pre širokouhlý aj teleobjektív, čo pomôže dosiahnuť ostrejšie fotky a videá. Modely 7 Plus a 8 Plus majú stabilizátor iba pre širokouhlý objektív, ale to pre bežného používateľa neznamená skoro žiaden rozdiel.

iPhone 7, 8 a X majú skoro identické predné fotoaparáty.

Predný fotoaparát na iPhone X má nový TrueDepth systém, ktorý umožňuje nový spôsob

odomykania telefónu tvárou (Face ID) a dá sa využiť aj na nakupovanie cez Apple Pay. Ale fotoaparáty sú celkovo skoro identické. Iba iPhone X má sofistikovanejší systém, ktorý umožňuje „portrétové osvetlenie“ a Animoji.

Skúsenosť s používaním iOS je rovnako dobrá

Bez ohľadu na zakúpený model získavate prvotriednu Apple bezpečnosť, aktualizácie a App Store, ktorý má najlepšiu ponuku aplikácií. Kedže všetky modely používajú iOS 11, všetky sa správajú v podstate rovnako. Hlavne medzi iPhone 7 a 8 skutočne nevidieť rozdiel.

A ak sa ešte potrebujete presvedčiť, zamyslite sa nad týmto: iPhone 8 je vlastne trochu rýchlejší iPhone 7 so sklenenou zadnou stranou. Sú tieto zmeny hodné 180€?

A ak čakáte na iPhone X, prečo? Áno, niektoré funkcie vyzerajú lákavo, ale stoja za dvojnásobok ceny oproti iPhone 7? Na to si už musíte odpovedať sami.

Navyše už budúci rok bude prichádzať na trh nový iPhone, vďaka čomu iPhone X zlacnie v porovnaní s koncom tohto roka.

Tým pádom nie je žiaden skutočný dôvod byť posadnutý novým modelom, keď má iPhone 7 excelentný dizajn, úžasnú obrazovku a dobrú životnosť baterky. Za 619€ to stojí.

