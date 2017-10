Samsung predstavuje Galaxy Tab Active2 Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Samsung posúva mobilitu pracovníkov po celom svete na novú úroveň a uvádza na trh tablet Galaxy Tab Active2 so zvýšenou odolnosťou a s optimalizáciou pre firemné použitie

Spoločnosť Samsung Electronics predstavila nový tablet pre firemné použitie Galaxy Tab Active2. Prístroj sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou a ponúka najnovšie inovácie od spoločnosti Samsung, ktoré boli vyvinuté s ohľadom na potreby profesionálov pôsobiacich vo firemnom sektore. Galaxy Tab Active2 pomáha urýchliť digitálnu transformáciu priemyslových odvetví naprieč kľúčovými vertikálami vrátane dopravných, bezpečnostných či výrobných systémov a ponúka širšiu škálu funkcií vrátane integrovaných biometrických prvkov, možnosti rozdeliť obrazovku prístroja na viac okien, podpory elektronického pera S Pen, ktoré umožňujú nasadenie aj v extrémne náročných prostrediach a prispievajú k výraznému zlepšeniu produktivity i flexibility pracovníkov. Na Slovensku sa začne predávať začiatkom decembra a odporúčaná maloobchodná cena je stanovená na 459 €, u verzie s LTE na 499 €.

„Samsung Galaxy Tab Active2 bol navrhnutý na základe detailnej spätnej väzby získanej od užívateľov a partnerov, pričom mimoriadny dôraz sme kládli na vytvorenie úplne novej kategórie tabletu určeného pre pracovníkov pôsobiacich vo firmách po celom svete,“ uviedol Suk-Jea Hahn, výkonný viceprezident globálneho B2B tímu pre mobilné technológie spoločnosti Samsung Electronics. „Strategicky sme sa zamerali na vybudovanie širšieho partnerského ekosystému podporujúceho rozšírenie funkcie na základe spolupráce s poprednými hráčmi v odbore, medzi ktorých patria spoločnosti IBM, ECOM Instruments, Gamber Johnson, Ram®Mounts, iKey, Otterbox či Koamtac. Teší nás, že prostredníctvom systému Maximo spoločnosti IBM môžeme na zariadeniach Samsung po prvýkrát ponúknuť špičkové funkcie pre správu aktív, ktoré uľahčia pracovníkom pôsobiacim v teréne ich každodenný život.“

Budujeme partnerský ekosystém s poprednými hráčmi v odbore

Tím Samsung Mobile sa rozhodol presadzovať otvorenú spoluprácu s partnermi s cieľom rozšíriť škálu funkcií ponúkaných tabletom Galaxy Tab Active2 užívateľom, ktorá zahŕňa aj možnosť využiť systém Maximo spoločnosti IBM, takže prístroj teraz podporuje aj funkcie pre správu aktív a pracovných procesov. Spojením pokročilých možností správy aktív ponúkaných riešením spoločnosti IBM s ďalšími funkciami podporovanými tabletom, medzi ktoré patria integrácia biometrických prvkov, podpora súčasného zobrazenia viacerých okien na obrazovke prístroja či možnosť využiť pero S Pen, získavajú pracovníci možnosť plniť svoje úlohy pri kontrole i údržbe zariadení omnoho jednoduchšie bez ohľadu na zložitosť prostredí, v ktorých pracujú.

„Vďaka tejto spolupráci ponúkajú IBM Maximo a Samsung Mobile B2B riešenie, ako vyhovieť neustále sa meniacim požiadavkám kladeným vo firemnom prostredí na mobilné zariadenia určené pre priemyselné použitie, a poskytujú pracovníkom v teréne nové nástroje vyvinuté s ohľadom na prostredie, v ktorom pracujú, aj úlohy, ktoré plnia,“ uviedol Sanjay Brahmawar, generálny riaditeľ zodpovedný za platformu Watson IoT Sales spoločnosti IBM. „Užívatelia budú môcť priamo v teréne robiť kľúčové analýzy a činnosti, ako je napríklad aktualizácia pracovných výkazov alebo počítanie inventárnych položiek. To všetko v intuitívnom, užívateľsky prívetivom rozhraní na robustnom a spoľahlivom zariadení.“

Galaxy Tab Active2 je taktiež vďaka partnerstvu so spoločnosťami Gamber Johnson a Ram®Mounts vybavený profesionálnymi možnosťami montáže do úžitkových vozidiel či vozidiel policajných a iných silových zložiek. Spolupráca s ďalšími partnermi prináša nové funkcie, medzi ktoré patria ochrana pred explóziou pre ropný, plynárenský a farmaceutický priemysel podporovaná spoločnosťou ECOM Instruments, prenosné skenovanie čiarových kódov Koamtac, puzdra Otterbox a odolnej prenosnej klávesnice a klávesnice do vozidiel iKey.

Inovácia inšpirovaná zákazníkmi

Samsung Galaxy Tab Active2 má certifikát MIL-STD-810, ktorý zaisťuje, že tablet je dostatočne odolný aj voči zvýšenému tlaku, teplotám, rôznym prostrediam, vibráciám a pádom. Galaxy Tab Active2 ponúka firemným užívateľom funkcie a vlastnosti umožňujúce prácu v náročných podmienkach. Medzi ne patria napríklad ochranný kryt proti otrasom pri páde z výšky až 1,2 m (súčasť predajného balenia), odolnosť voči vlhkosti a prachu triedy IP68 a zdokonalený režim dotykového ovládania v rukaviciach a vo vlhkom prostredí. Tieto funkcie zabezpečujú dlhšiu životnosť v extrémnych podmienkach a jednoduchý dizajn a rozhranie dovoľujú zariadenie držať aj ovládať jednou rukou.

Najnovšie inovácie pre pracovníkov v teréne

Najnovší tenký a ľahký tablet Samsung, ktorý bol navrhnutý priamo s ohľadom na pracovnú ergonómiu, má funkcie rozširujúce produktivitu užívateľov, ktorí ich používajú pri práci, vrátane nového pokročilého a obľúbeného pera S Pen pre presné ovládanie, 4 096 úrovní citlivosti na tlak a funkciu Air Command. Pero S Pen je odolné voči vlhkosti a prachu triedy IP68 a je možné ho používať vonku za dažďa aj vo vlhku.

Pri používaní vylepšenej prednej 5 MPx kamery alebo zadnej 8 MPx s automatickým zostrovaním budú firemní užívatelia schopní urobiť kvalitnejšie fotografie pre pracovné účely, napr. pri skenovaní preukazov totožnosti alebo pasov. Nový snímač odtlačkov prstov, ktorý ponúka zdokonalené bezpečnostné overovanie totožnosti a funkcia rozpoznávania tváre, je praktickou voľbou pre odomknutie zariadenia pomocou jednej ruky. Vďaka novému gyroskopu a geomagnetickým senzorom môžu pracovníci taktiež využiť rad funkcií z kategórie rozšírenej reality. Rozšírenú realitu je možné pri tablete Galaxy Tab Active2 využiť napríklad pre školenie zamestnancov a zákaznícku podporu. Firmy tak môžu svojich zamestnancov vyškoliť v realistickom prostredí ešte pred tým, než sa príslušný pracovník po prvýkrát dostane do skutočného pracovného prostredia. Tablet je taktiež vybavený funkciou NFC.

Zariadenie podporuje siete LTE, jednoducho a prakticky sa dobíja a disponuje účinnými možnosťami správy batérie. Samozrejmosťou je podpora POGO konektoru vďaka ktorému môžete hromadne nabíjať niekoľko tabletov naraz, prípadne ho využiť pre pripojenie voliteľnej klávesnice.

Požiadavky na bezpečnosť a riadenie firiem

Samsung Galaxy Tab Active2 firmám ponúka pokročilé bezpečnostné možnosti podporované platformou Knox, ktorá spĺňa parametre obranného priemyslu, a praktické biometrické overenie totožnosti vrátane nového snímača odtlačkov prstov so zabezpečeným overovaním totožnosti a rozpoznávaním tváre pre zabezpečenie prístupu bez použitia rúk.

