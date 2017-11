15 spôsobov, ako byť v bezpečí online Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Chráňte si všetky svoje účty

Neprejde ani týždeň, aby neprišli nové správy o úniku citlivých informácií alebo hackovaní účtov. S tým, koľko moderného života prebieha online, je nutné udržiavať svoje dôležité účty tak bezpečné, ako sa len dá.

Kontrolujte povolenia aplikácií

Smartfóny by zďaleka neboli také užitočné bez všetkých aplikácií, ktoré sťahujete. Aj keď aktívne nepoužívate program, môže bežať v pozadí a kontrolovať váš e-mail, hrať hudbu, či sledovať vašu polohu. Ale potrebuje na to vaše povolenie.

Povolenia umožňujú Google Maps vidieť, kde sa vo svete nachádzate, či vašej messengerovej aplikácii prehliadnuť si pred odoslaním správy vaše kontakty. Obvykle sa aplikácie na tieto povolenia pýtajú, len čo ich stiahnete, ale niekedy môžete dovoliť aplikáciám aj veci, ktoré v skutočnosti nepotrebujú.

Preto by ste tieto povolenia mali pravidelne kontrolovať.

Zistite, čo o vás vie Facebook

Či ho navštevujete denne alebo iba raz za čas, mali by ste vedieť, aké osobné informácie stránke poskytujete. Facebook používa tieto informácie hlavne na to, aby vám ponúkol relevantnejšiu reklamu. Bez ohľadu na to, čo si myslíte o etike takéhoto zbierania dát, mali by ste vedieť, čo sa o vás Facebook učí a ako kontrolovať tok informácií.

Zabezpečte váš telefón predtým, než ho niekomu požičiate

V našich telefónoch máme toľko dát a osobných informácií, že jeho zapožičanie pociťujeme ako narušenie súkromia. Ale dá sa tomu vyhnúť. Android aj iOS ponúkajú možnosti, ktoré obmedzia, čo iní ľudia na vašom smartfóne môžu robiť a vidieť.

Vymažte históriu na svojom prehľadávači

Prehľadávače majú dôvod uchovávať si informácie o vašej internetovej aktivite. Niekedy je to užitočné, napríklad, keď chcete znovu nájsť stránku. Ak sa ale o počítač delíte s inými ľuďmi, môžete sa vymazaním histórie chrániť pred tým, aby sa dostali k vaším chúlostivým vyhľadávaniam alebo aby zbadali darček, ktorým ich chcete prekvapiť.

Permanentne mažte súbory zo zariadení

Keď zmažete z počítača súbor, nezmizne hneď len tak. Dokonca aj ak okamžite vyprázdnite kôš, kým miesto, ktoré vzniklo, nezaplníte novým súborom, dá sa získať späť. Ak chcete bezpečne vymazať dáta, alebo predávate počítač niekomu ďalšiemu, uistite sa, že sa súbory už nedajú prinavrátiť späť.

Nájdite svoj stratený telefón

Stiahnite si aplikácie, ktoré vám pomôžu čo najrýchlejšie nájsť telefón, keď sa vám niekde stratí.

Chráňte svoje súkromie a vyhnite sa trollom na sociálnych sieťach

Každá sociálna sieť vám ponúka možnosti ako zablokovať užívateľov a chrániť svoje účty pred prístupom nežiaducich osôb.

Vyhnite sa eBay podvodom

Väčšina eBay transakcií je bezproblémová a ochrana na stránke je veľmi dobrá. Napriek tomu je dôležité informovať sa o pravidlách, ako sa čo najlepšie vyhnúť podvodom, pretože neviete, s kým obchod uzatvárate.

Nedovoľte cudzím užívateľom používať vašu Wi-Fi

Ak sa niekto vie pripojiť na tú istú sieť ako vy, dokáže špehovať čo vyhľadávate na internete, aj vidieť vaše lokálne súbory. Našťastie zamknutie Wi-Fi siete je ľahké a účinné.

Buďte v bezpečí na verejných Wi-Fi

Či používate kaviarenskú sieť alebo mobilný hotspot, na verejných sieťach vždy zdieľate dáta s ostatnými užívateľmi, preto si dobre dajte pozor na ochranu svojich údajov.

Zálohujte a chráňte svoje dáta

Zálohovať dáta je nuda, ale môže to byť to najdôležitejšie, čo pre seba môžete urobiť. V súčasnosti je zálohovanie omnoho ľahšie ako kedysi a môže vás ochrániť pred náhodným vymazaním dát počítačovým vírusom, alebo pri zlyhaní zariadenia.

Odstráňte malvér

Napriek tomu, že vírusy môžu vážne ohroziť váš počítač, dnes už môžete mnohé z nich odstrániť ľahko aj sami. Malvér zahŕňa mnohé rôzne typy škodlivého softvéru, preto neexistuje jediný návod ako na to, našťastie internet je plný rád pre konkrétne prípady.

Chráňte svoj inbox pred phishingom

Možno ste počuli o phishingovom podvode, ktorým útočili na užívateľov Google Dokumentov. Išlo o e-mail, ktorý vyzeral skoro presne ako Google Dokumenty, cez ktoré ľudia povolili prístup malvéru. Odtiaľ sa ďalej rozposlal všetkým užívateľovým kontaktom. Preto si vždy riadne skontrolujte, čo potvrdzujete.

Chráňte súkromie na svojom smartfóne

Veľa ľudí si neuvedomuje, že smartfóny sledujú každý váš krok. Ako ho používate, kde ste, aké aplikácie máte zapnuté a podobne. Ak chcete svoje súkromie chrániť, musíte zistiť, čo už zdieľate a limitovať nastavenia tak, aby ste s nimi boli spokojní.

