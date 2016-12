X Factor: vianočné vystúpenia už túto sobotu 5 (100%) 1 vote

Pre všetkých, ktorí si už tento víkend chcú užiť naozajstnú vianočnú atmosféru dávame do pozornosti program na televízii WAU. Môžete sa tešiť na najznámejšie vianočné songy v podaní finalistov britského X-Factoru.

Vianočné vystúpenia už túto sobotu

Silent Night v podaní Matta Terryho či jedna z najznámejších vianočných pesničiek All I Want For Christmas is You od Mariah Carey v podaní Saary – aj na to sa môžete tešiť už tento víkend.

Nenechajte si ujsť tie najväčšie vianočné hity a užite si vianočnú atmosféru plnými dúškami. Pozrite sa spolu s nami na to, čo vás čaká už túto sobotu.

Matt – Silent Night

Emily – John Lennon’s War is Over

Saara – Mariah Carey’s All I Want For Christmas is You

5 After Midnight – East 17’s Stay Another Day

Spoločná pieseň: Band Aid – Do They Know Its Christmas

