Povianočné výpredaje: Vieme kde a kedy ísť a ako reklamovať tovar vo výpredaji

Obchodníci s predajom neprestávajú ani po Vianociach. Aj keď sú Vianoce najziskovejším obdobím v roku, zisky neprestávajú ani po ukončení sviatkov. Zimné, novoročné či povianočné výpredaje na vás opäť zaútočia so skvelými cenami a tí, ktorí toho nemali počas Vianoc dosť sa môžu opäť vyblázniť a nakupovať. Kedy sa však nakupovať oplatí najviac? Redakcia Zaujímavostí pre vás zistila všetko, čo potrebujete vedieť o povianočných výpredajoch. Kedy a kam ísť a ako prípadný tovar reklamovať.

Prvé začnú e-shopy a obchody s oblečením. Berú si za príklad Boxing Day

Povianočné výpredaje sú často spojené s tým, že si ľudia plánujú novoročné predsavzatia, ktoré často bývajú spojené s osobným rozvojom, chudnutím, lepším životom a starostlivosťou o samého seba. Preto býva podľa portálu Slevomat.cz najviac dopyt po vstupenkách do fitness centier či vzdelávacích kurzov alebo kozmetiku či zdravú výživu. Pre portál Pravda do povedala riaditeľa serveru, Marie Chytilová. V Anglicku sa na mega výpredaje tešia najmä zákazníci Primarku, ktorí tu môžu nakúpiť každoročne za šialené ceny. U nás plánujú veľké zľavy obchody s oblečením a klasicky, líder na trhu s elektronikou, Alza. Zo zahraničia tieto výpredaje poznáme ako Boxing Day, kde napríklad v Austrálii ide o sviatok, kedy ľudia nemusia ísť do práce. Môžu teda nakupovať ešte viac.

Kedy a kde ísť po najlepšie zľavy?

Verte nám, zľavy si určite všimnete. Obrovské marketingové kampane vám budú biť do očí naozaj všade. Odporúčame vám však vyhnúť sa preplneným nákupným centrám a staviť na nakupovanie cez internet. Tovar kúpený cez internet môžete bežne vrátiť bez udania dôvodu až do 14 dní od dňa nákupu. Mnohé rodiny s darčekmi čakajú až na povianočné výpredaje, kedy sa nakupovanie naozaj oplatí.

Reklamácia tovaru vo výpredaji? Vieme ako postupovať?

Aj keď môžu mať jednotlivé obchody rôzne reklamačné poriadky, v zásade sa nič nemení. Toto su zásady reklamovania akciového tovaru podľa Občianskeho zákonníka: