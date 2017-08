Tarte Tatin: Ako sa z kuchynskej nehody stal kultový francúzsky dezert

Ohodnoť článok

Píše sa rok 1880, pár kilometrov od Paríža, v obklopení krásnych bujných lesov stojí malý útulný hotel s názvom l’Hotel Tatin. Vedú ho dve slobodné sestry: Stephanie a Caroline Tatinové. Staršia Stephanie má na starosť kuchyňu a varenie pre hostí. Je to zručná kuchárka, ale občas je roztržitá…

Tak ako teraz, kedy nechala na medenej panvici piecť jablká na masle s cukrom až príliš dlho. Neprimerane zhnedli. Jej urputná odhodlanosť servírovať hosťom jablkový koláč, nech sa deje čokoľvek, nakoniec vyústila v šikovný nápad: jablká prikryla vrstvou krehkého cesta a dala zapiecť. Koláč dostali nedočkaví zákazníci ešte teplý a vrneli blahom. Asi takto nejako opisujú historické zdroje vznik jedného z najklasickejších francúzskych dezertov: tarte tatin.

Francúzska pochúťka plná karamelu a jabĺk

Tarte Tatin je koláč doslova postavený na hlavu: karamelizované jablká sú totiž obrátené nahor a cesto sa automaticky dostane na spodnú časť. Tento osviežujúci dezert je plný voňavých pečených jabĺk, chrumkavého, sladkého karamelu a krehkého cesta. Šťavnatá pochúťka sa najčastejšie podáva s nadýchanou smotanou alebo vanilkovou zmrzlinou. Karamelizované jablká sa krásne lesknú a skvelo sa dopĺňajú s ľahkým cestom. Nezameniteľná chuť karamelu a kyslé jablká tvoria chuťové duo, pri ktorom pocítite kúsok francúzskej “c’est la vie”…

Tarte Tatin v Bratislave

Kvôli pravému Tarte Tatin-u nemusíte zrovna cestovať do Francúzska. Stačí sa zastaviť v bratislavskej cukrárni La Patisserka, kde majú pre francúzske dezerty slabosť. Pripravujú ich často a návštevníci ich zbožňujú. “Tarte Tatin je špecifický svojou chuťou. Buď ho milujete alebo nie,” hovorí Lucka, prevádzkárka La Patisserky. Na prípravu Tarte Tatin existuje množstvo rôznych receptov, ale v bratislavskej cukrárni sa držia klasickej receptúry od slávnej kuchárky Julie Childovej.

Praktické tipy k príprave od La Patisserky

Milých cukrárok z La Patisserky sme sa opýtali na dobré rady a tipy, ktoré by sme mali pri výrobe tatinu dodržať. Prinášame vám tie najdôležitejšie:

nikdy nevysypávajte formu múkou, skalila by vám karamel a už by nebol jantárovo lesklý a priehľadný,

nikdy nerobte tatin zo starých, mäkkých, múčnatých jabĺk, lebo by sa rozvarili,

jablká by mali byť kyslejšie a chrumkavé (vhodné sú odrody granny smith, golden delicious),

cesto by malo byť vždy krehučké a príjemne maslové,

ak sa vám nevytvorila karamelizovaná horná vrstva, poprášte vrch koláča hojne cukrom a šupnite do trúby pod gril,

pri rozpúšťaní cukru si dajte pozor, aby ste sa nespálili, horúci karamel dokáže veľmi bolestivo popáliť.

Ak sa vám do prípravy Tarte Tatin nechce, skočte si na neho osobne do La Patisserky na Krížnu ul. 4066/3, 811 07 v Bratislave. Budete sa oblizovať až za ušami! To vám zaručujeme…