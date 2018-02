Pánske kabáty: Ako si správne vybrať? 5 (100%) 2 votes (100%)votes

Pánske kabáty. Toľko strihov, štýlov i dĺžok. Ako si vybrať ten správny, ktorý sa bude k vám hodiť čo najlepšie a zároveň ho budete mať s čím zladiť? Pripravili sme pre vás niekoľko užitočných rád, ako vybrať kabát a čím sa pri jeho nákupe riadiť. Nákup pánskych kabátov tak už nebude nočnou morou.

Typy kabátov podľa dĺžky

Pánske kabáty sa dajú rozdeliť napríklad podľa dĺžky, pričom variantmi sú dlhý, stredne dlhý a kabát do pásu. Dlhé pánske kabáty sedia predovšetkým vyšším pánom, na nich vynikne oveľa viac. Ak však zvolíte dĺžku do pásu, tak tiež nič nepokazíte. Pôsobí menej formálne, no stále elegantne. Nie je však vhodným riešením k saku alebo na formálne príležitosti.

Pri voľbe dĺžky kabátu majte na pamäti, v akom prostredí sa pohybujete väčšinu svojho času. Či najviac času trávite na obchodných stretnutiach v práci alebo kabát budete radšej využívať na svoj voľný čas. Neutrálnym variantom je stredne dlhý kabát, ktorý končí nad kolenami. Ten využijete ako na obchodné stretnutia, tak aj na voľný čas.

Jeden alebo dva rady?

Ďalším rozlišovacím prvkom je spôsob zapínania. Môžete si vybrať kabát s klasickým jednoradovým zapínaním alebo s tým dvojradovým. V tomto prípade hlavnú úlohu hrá skôr pohodlie ako nejaký etický kódex. Nesmiete však pri nosení zabudnúť, že kabát s dvojradovým zapínaním nevyzerá príliš dobre rozopnutý. Môžu z neho časti odstávať a deformovať celkový vzhľad.

Dôležité detaily

Vyberajte pánske kabáty s jednoduchým nadčasovým vzhľadom a siahnite skôr po tmavších farbách. Kvalitný kabát totiž vydrží aj niekoľko rokov. Čo sa týka strihu, hľadajte priliehavý strih. Vyzerá výborne a zároveň vytvára lepšiu tepelnú izoláciu. Ak budete kabát nosiť na obleku, kúpte o číslo väčší. Najlepšie spravíte, ak ho vyskúšate v saku. To isté platí, ak pod ním budete nosiť hrubší sveter.

