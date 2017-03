Pozrite sa, ako sa rozšíria osýpky, ak dáte deti zaočkovať – a ak očkovanie odmietnete

Ohodnoť článok

Očkovanie proti osýpkam

Do Spojených štátov amerických sa vrátili osýpky – a rozširujú sa. Od vypuknutia nákazy v Disneylande v decembri minulého roku zaznamenali štátne úrady zdravotníctva viac ako 100 prípadov v 14 štátoch a vo Washingtone. Keďže ide väčšinou o nezaočkovaných jedincov, hlavné mesto i celý svet viní predovšetkým rodičov, ktorí sa rozhodli nedať zaočkovať svoje deti.

zaočkovaní jedinci (modrá gulička)

náchylní jedinci (žltá gulička s modrým lemom)

zaočkovaní ale náchylní jedinci (žltá gulička)

nakazení jedinci (červená gulička)

kontakt s nakazenou osobou (červená malá gulička)

Podľa slov doktorky Elizabeth Edwardsovej, profesorky pediatrie a riaditeľky vakcinačného výskumného programu na fakulte medicíny Vanderbiltovej univerzity, je jedným z najväčších problémov skutočnosť, že mnoho ľudí vníma očkovanie ako individuálnu voľbu. Vedci sú však názoru, že rozhodovanie, či aplikovať vakcínu alebo nie, môže ovplyvniť celé spoločenstvo.

„Keď podporíte imunitu svojho dieťaťa, neriešite tak iba jeho odolnosť. Pomáhate tak dostať pod kontrolu danú chorobu v rámci celej populácie,“ vysvetľuje doktorka Edwardsová.

Tento skrytý účinok sa nazýva kolektívna imunita. Populácia so silnou obranyschopnosťou tak čelí vírusu, ktorý sa nie je schopný ľahko rozšíriť, a tým chráni celú komunitu – teda kolektív.

Ohrozujú spoločenstvo

Napriek vysokej miere očkovania proti osýpkam v Spojených štátoch sa takzvaní vakcinační skeptici – spolu so svojimi neočkovanými deťmi – stretávajú s ďalšími podobne zmýšľajúcimi obyvateľmi a vytvárajú tak ohniská nechránenej imunity.

Typickým príkladom je Kalifornia, kde bola zaznamenaná väčšina súčasných prípadov ochorenia. Patrí medzi 20 štátov, v ktorých majú rodičia zákonné právo odmietnuť očkovanie svojich detí na základe vlastného osobnostného či filozofického presvedčenia – hoci zákonodarcovia podali nedávno návrh, ktorý by takúto možnosť zakázal.

V skupinách obyvateľstva s vysokým počtom neočkovaných detí čelia všetci väčšiemu riziku nakazenia sa danou chorobou.

Napriek tomu sa v Kalifornii nájdu spoločenstvá, ktoré dosahujú jednu z najvyšších mier odmietania očkovania v krajine. V okrese Santa Cruz je to napríklad až 9,35 %, čo je takmer trojnásobok štátneho priemeru. Niektoré školské obvody v Kalifornii uvádzajú dokonca mieru vyššiu než 10%. Na zníženie kolektívnej imunity a vytvorenie miestnych ohnísk osýpok to bohato stačí.

Chrániť treba všetkých

Odborníci tvrdia, že na zabezpečenie ochrany každého občana v krajine by sa malo dať očkovať proti osýpkam 92-95% Američanov. Chrániť totiž treba aj takých, ktorí injekciu dostať nemôžu – bábätká mladšie ako jeden rok, ľudí narodených pred vynájdením vakcíny v roku 1963, ktorí osýpky nikdy nemali, či detských a dospelých pacientov s oslabenou imunitou ako napríklad Rhett Krawitt, mladý chlapec, ktorý nedávno absolvoval liečbu chemoterapiou.

Je to vysoké percento, ale pre kolektívnu imunitu potrebné, pretože osýpky sú schopné šíriť sa veľmi rýchlo a ľahko. James Colgrove, profesor sociálnych vied a zdravotníctva na Mailmanovej škole verejného zdravia Kolumbijskej univerzity vysvetľuje, že „čím rýchlejšie sa vie choroba rozšíriť, tým silnejšia musí byť kolektívna imunita“.

Aké nákazlivé sú vlastne osýpky

Vírus je vysoko prenosný vzduchom, prežíva na povrchu aj dve hodiny a nakazená osoba začína byť infekčná aj štyri dni predtým, ako sa objavia vyrážky. To znamená, že sa môžete cítiť zdraví, no zároveň prenášate chorobu. Podľa Centra pre kontrolu chorôb a prevencie sú osýpky také nákazlivé, že „ak ich má jedna osoba, 90% ľudí v jej blízkosti, ktorí nie sú imúnni“ – nazvime ich náchylní – „sa nakazí tiež.“

Očkovanie proti osýpkam

Vakcína proti osýpkam – podávaná v rámci takzvaného MMR proti osýpkam, mumpsu a rubeole – je našťastie veľmi účinná. Pri aplikovaní oboch potrebných dávok ochráni až 99% očkovaných pacientov. Podobne ako ostatné vakcíny však ani táto nie je dokonalá – v 1% prípadov môže zlyhať, čo v praxi znamená, že u očkovaných osôb nedôjde k imunitnej reakcii na danú chorobu a ostávajú nechránené. Aj pri ideálnom stave očkovania by bol 1 človek zo 100 náchylný, no to je stále lepšie než akákoľvek iná alternatíva.

V celom probléme je podľa slov doktorky Edwardsovej najpodstatnejšie to, že v skupinách obyvateľstva s vysokým pomerom neočkovaných detí sa zvyšuje riziko nakazenia danou chorobou pre všetkých – nechránených ale aj tých, ktorí sa očkovať dali.

„Rozhodnutím nepodporiť imunitu u svojich detí ohrozujete aj iné,“ dodáva doktorka.

Aký je váš názor na očkovanie proti osýpkam?

