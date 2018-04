5 tajomstiev božskej Nutelly odhalené. Poznali ste ich aj vy Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Krémová, čokoládovo-oriešková chuť, ktorá sa priam rozplýva na jazyku. Do Nutelly sa človek zamiluje už po prvom natretí. Ani by ste neverili, že táto dámička je už viac ako pol sotročia stará. Tak veľmi ju milujeme, ale ako dobre ju poznáme?

Vyslovuje sa inak

Asi vás ešte nikto neopravil pri vyslovení slova Nutella…niet divu, nie veľa ľudí tuší ako ho vlastne správne vysloviť. To ako správne vysloviť tento božský názov si dokonca Nutella pridala na svojej webstránke do často kladených otázok. Správne by ste mali povedať ,,Newtella“ (ňjutela) a nie ,,Nutela“ či ,,Natela“ . V pohode, nie ste sami, kto to vyslovoval zle.

Vznikla vďaka Napoleonovi

V roku 1806, ako súčasť úsilia Napoleona Bonaparte podmaniť si Európu, nariadil blokádu britského obchodu. To spôsobilo zastavenie prísunu kakaa a problém pre výrobcov čokolády v talianskom mestečku Turín, ktorí ho mali nedostatok. Legenda vraví, že aby si zachovali dostatok zásob, práve talianski výrobcovia začali do čokolády pridávať oriešky. A práve tu sa zrodila gianduja, hladká čokoláda vyrobená z kakaa a 30% orieškovej pasty, ktorá sa neskôr stala inšpiráciou pre samotnú Nutellu.

Je neskutočne populárna

Podľa prieskumov magazínu Insider, sa jeden pohár Nutelly predá každých 2,5 sekundy. A vedeli ste, že už po prvom roku založení fanpage dosiahla Nutella 10 miliónov fanúšikov. To je ale veľa lásky pre Nutellu!

Koľko orieškov Nutella obsahuje

Už ste sa niekedy zamysleli, koľko tých chtuných orieškov obsahuje jeden pohár Nutelly? Údajne je to 94 orieškov a jedna porcia na chlebík by ich mala obsahovať 5. Podľa BBC News Nutella spotrebuje 25% svetovej produkcie lieskových oriechov. Tak dúfajme, že ich veveričky pre dobro Nutelly obetujú.

Nutellu oslavuje celý svet

Okrem vlastnej poštovej známky má Nutella aj svoj vlastný deň. Medzinárodný deň Nutellly oslavujeme 5. Februára už od roku 2007 a to vďaka americkej blogerke a milovníčke Nutelly Sara Rosso.

Tak čo, dostali ste chuť na Nutellu ? 🙂