Prečitajte si nové vydanie kultového románu Kto chytá v žite

Kultová knižka od J.D.Salingera vyšla v novom vydaní. Kniha Kto chytá v žite bola od vydania kontroverzná hlavne kvôli vulgarizmom, vykreslenej sexualite a hnevu dospievajúcej mládeže. 16-ročný hrdina Holden Caulfield prechádza životnou krízou. Je priťahovaný i odpudzovaný fyzickými aj duševnými stránkami života. Súcit s nedospelými deťmi, ohrozenými pádom do priepasti dospievania, ktoré túži zachrániť, v ňom vyvoláva rozporné pocity, ktoré môžu podliehať rozličným interpretáciám…

Kto chytá v žite je kult

Spolu s Holdenom Caulfieldom sú hlavnými postavami jeho mladšia sestra Phoebe, mladší zosnulý brat Allie a Holdenov starší brat D.B.Caulfield. Holden je neobyčajný a výnimočný chalan. Nie taký ako väčšina jeho rovesníkov. Chodí na strednú školu v Pencey, odkiaľ ho však pred vianočnými prázdninami vyhodia, pretože prepadá zo štyroch z piatich predmetov, ktoré si vybral. Dobre mu ide iba angličtina a preto píše kompozície aj za ostatných spolužiakov…

Dospelosť Holdena straší, obáva sa jej, no nechce si to priznať. Namiesto toho si vymyslí, že svet dospelých je plný pokrytectva, neosobnosti, klamstva, honby za peniazmi. Svet detí je zasa svetom nevinnosti, zvedavosti a cti. Práve odtiaľ pochádza názov samotnej knihy Kto chytá v žite . Holdenov monológ nasleduje po malej potýčke s Phoebe, ktorá mu vyčíta, že nevie čo chce robiť: „Proste ja si v jednom kuse predstavujem, ako sa davy malých deciek hrajú na takom velikánskom žitnom poli. Tisíce malých deciek, a široko-ďaleko ani jediného dospelého, myslím teda okrem mňa. A ja Ti stojím na kraji nejakej strašnej priepasti. A vieš, čo musím robiť? Musím chytiť každého, kto sa priblíži k tej priepasti. Rozumieš, ak uteká a nedáva pozor, kam uteká, ja musím odniekiaľ vyliezť a chytiť ho. Toto by som robil od rána do večera. Chytal by som tie decká v žite. Viem, že je to bláznovstvo, ale je to jediná vec, ktorú by som fakt rád robil.“

Žito predstavuje svet detí a priepasť svet dospelých. Priepasť ako ekvivalent smrti – pád z obrovského útesu do hlbokej priepasti.