Nový trailer k dystopickému filmu o odvrátenej strane Silicon Valley- The Circle

Svetlo sveta uzrel nový trailer na film “The Circle”. Film je adaptáciou románu Dave Eggersa a odkrýva temnú stránku Silicon Valley a technologických kolosov, ktoré ho ovládajú. Táto dystopia ukazuje ako by to “mohlo” vyzerať ak by kolosy ako Google či Facebook zneužili svoju moc.

Mae Holland (Emma Watson) získa prácu v gigantickej tech spoločnosti s názvom The Circle. Mae je spočiatku v úžase z výhod a atmosféry typických pre mnoho skutočných tech firiem v Silicon Valley, ale postupne objavuje odvrátenú tvár, ktorá nemá nič spoločné s tým čo tieto spoločnosti hlásajú. Jednoducho Big Brother vás sleduje! V hlavných úlohách sa predstavia Tom Hanks a Emma Watson.