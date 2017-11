Čítanie zlepšuje pamäť a znižuje riziko Alzheimera Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Čítaniu možno pripísať celý rad prospešných účinkov. Vedci jednoznačne dokázali, že vďaka tejto aktivite sa nám zlepšuje pamäť, rozširujú sa obzory, dokážeme sa lepšie sústrediť, dokonca slúži ako prevencia vzniku Alzheimerovej choroby a demencie.

Špeciálnu silu majú aj detektívky, ktoré svojím postupným odhaľovaním kľúčov k vyriešeniu záhad podporujú analytické myslenie človeka. Aj tento fakt hrá do karát rastúcej popularite severského krimi, ktoré si aj na Slovensku získava čoraz väčšiu čitateľskú obec. Svedčí o tom mimoriadny úspech minuloročnej návštevy nórskeho spisovateľa Samuela Bjorka na knižnom veľtrhu v Bratislave, ktorý bude mať tento rok nasledovníkov. Na Bibliotéku totiž pricestuje švédska dvojica scenáristov a autorov detektívok Hans Rosenfeldt a Michael Hjorth, ktorí stoja za dielami ako Tí, ktorí zlyhali; Hrob v horách; Učeň; Nemý svedok či Temné tajomstvá.

Bibliotéka je každoročne zdrojom sofistikovanej zábavy a oddychu pre všetkých bez rozdielu. Minulý rekordný ročník navštívilo viac ako 45-tisíc ľudí, čo je jasným dôkazom toho, že záujem Slovákov o knihy a čítanie vôbec neklesá, práve naopak. Do Incheby sa od 9. do 12. novembra opäť chystajú tisícky návštevníkov, ktorí sa tešia okrem kníh na nabitý program pre všetky vekové kategórie, stretnutia s obľúbenými autormi, autogramiády, krsty kníh, či dramatizované čítania. Špeciálny program čaká aj deti. Na pódiu s názvom Deti sú naše knihy a v rozprávkovej dielni Mama, tata, čítajte s nami sa budú môcť hrať s animátormi, kresliť, spievať, tancovať a stretnúť sa s autormi detských kníh, ktorí budú priamo na veľtrhu čítať. Pozornosť organizátorov a vystavovateľov je tiež zameraná na tínedžerov a tínedžerky, ale aj milovníkov slovenskej literatúry, fantasy, sci-fi, cestopisov, histórie či drámy.

Opäť možno počítať s predĺženými otváracími hodinami – vo štvrtok a piatok od 9:00 do 20:00, v sobotu od 10:00 do 20:00 a v nedeľu od 10:00 do 18:00.

