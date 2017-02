Berlinale: Zlatého medveďa získala maďarská romantická dráma

Ohodnoť článok

(TASR) – Maďarský film A Teströl és Lélekröl (O Tele a duši) zobrazujúci netradičný milostný príbeh získal dnes prestížneho Zlatého medveďa, hlavnú cenu 67. ročníka berlínskeho medzinárodného filmového festivalu Berlinale.

Medzi ocenenými sú aj zname mená

Snímka maďarskej režisérky Ildikó Enyediovej rozpráva príbeh dvoch samotárov pracujúcich na bitúnku v Budapešti, ktorí odhalia, že sa im každú noc sníva rovnaký sen.

Strieborného medveďa za najlepšiu réžiu udelila sedemčlenná porota Berlinale fínskemu režisérovi Akimu Kaurismäkimu za jeho trpkú komédiu Toivon tuolla puolen (Druhá strana nádeje). Ide o príbeh predavača tričiek a sýrskeho utečenca, ktorých životné cesty sa stretnú.

Sošky strieborných medveďov za herecké výkony si dnes prevzali juhokórejská herečka Kim Min-heeová (za úlohu vo filme On the Beach at Night Alone) a Rakúšan Georg Friedrich (za vo filme Helle nächte).

Veľkú cenu poroty získala filmová dráma Félicité, ktorú nakrútil francúzsky režisér senegalského pôvodu Alain Gomis.

Strieborného medveďa za najlepší scenár si zase odniesli Čiľania Sebastián Lelio a Gonzalo Maza za film Una mujer fantástica (Fantastická žena).

Strieborného medveďa za vynikajúci umelecký počin porota udelila Dane Bunescuovej za strih rumunského filmu Ana, mon amour.

Porota prestížneho medzinárodného festivalu dnes po prvýkrát udelila aj cenu Strieborného medveďa za najlepší dokument. Tú získal film Istiyad Ashbah (Lov duchov) palestínskeho režiséra Raeda Andoniho, ktorý zobrazuje podmienky v izraelskom vypočúvacom centre.

Cenu Afreda Bauera za nové perspektívy v kinematografii získal film Cez kosti mŕtvych (Pokot) poľskej režisérky Agnieszky Hollandovej.

Laureátom Ceny za najlepší filmový debut sa stal španielsky film Leto 1993 (Estiu 1993) režisérky Carly Simónovej.

