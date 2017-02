T2 Trainspotting má slávnostnú premiéru za sebou. Začiatkom februára konečne vypáli aj do slovenských kín

Ohodnoť článok

„Choose life…“ Fanúšikovia nikdy nezabudnú úvodné slová dnes už kultového monológu Ewana McGregora. O to väčšia radosť je, že slovenská premiéra dlhoočakávaného pokračovania T2 Trainspotting už nezadržiteľne klope na dvere. Minulý týždeň sa odohrala aj slávnostná premiéra, ako ináč, v škótskej metropole – v Edinburghu.

Na príznačne oranžovom koberci nechýbali predstavitelia hlavných úloh Ewan McGregor (Renton), Jonny Lee Miller (Sick Boy), Robert Carlyle (Begbie) a Ewen Bremner (Spud), režisér Danny Boyle (Milionár z chatrče, Steve Jobs), scenárista John Hodge a tiež strojca celej mánie, škótsky spisovateľ Irvine Welsh, podľa ktorého kníh oba filmy vznikli.

T2 Trainspotting vznikol po neuveriteľných 20 rokoch od natočenia prvého dielu. Základným scenáristickým materiálom bolo dielo Irvina Welsha: Porno. V príbehu sa po dlhých rokoch opäť skrížia cesty šialenej narkomanskej bandy z roku 1996, aby uskutočnili jeden zo svojich ďalších divokých plánov.

Našľapaný T2 Trainspotting bude plný nostalgických odkazov a známych ikonických scén. Ako sa vyjadril spisovateľ Irvine Welsh: “Postavy románu sa po dvadsiatich rokoch nachádzajú na rozdielnych miestach a každá z nich spracovala udalosti posledných 20 rokov odlišne.” Starých priateľov čaká vskutku všetko: smútok, strata, radosť, pomsta, nenávisť, láska, strach, sebadeštrukcia, neodmysliteľná prítomnosť smrti, neustále balansovanie na hrane a hudba.

Apropo hudba: soundtrack prvého Trainspottingu bol neoddeliteľnou súčasťou filmu a doteraz sa radí medzi najlepšie filmové albumy. Producenti T2 Trainspotting-u odhalili, aká hudba v ňom zaznie a zdá sa, že pôjde o zaujímavý mix kultových trackov a noviniek. Soundtrack začína remixom známeho hitu Iggyho Popa Lust For Life, od raveových legiend The Prodigy, s dvoma novými trackmi sa na ňom predvedú priekopníci elektroniky Underworld, no priestor dostane napríklad aj mladé hip-hopové trio z Edinburghu, Young Fathers, či alternatívni Wolf Alice, ktorých chytľavý Silk znie aj v prvom traileri k novinke.

T2 Trainspotting sa začne v slovenských kinách premietať od 16.2. 2017.