Kim Kardashian si po uverejnení posledného postu vyslúžila poriadnu spŕšku kritiky

Kim Kardashian sa dostalo poriadnej kritiky po tom ako na svojej stránke uverejnila príspevok o tom ako maximalizuje odbúravanie tukov.

Článok, ktorý je viditeľný iba pre platiacich návštevníkov Kiminej stránky odhaľuje ako prebieha jej týždenné kardio. Vyslúžil si však množstvo kritiky na sociálnych médiách, aj od herečky a zástankyne pozitívneho prístupu k nášmu telu Jameely Jamil.

How do we minimize this woman’s bullshit? When will she just love herself and stop obsessing about how to “fix” problems that were never there? She was always beautiful. She’s never seen it because she is broken by the SAME society that she now contributes more toxicity to. ☹️ https://t.co/z2tzcyZIMN — Jameela Jamil (@jameelajamil) May 30, 2018

Jameela sa vyjadrila, že Kim by sa mala zamyslieť nad tým ako minimalizovať hlúposti, ktorými sa prezentuje a prestať sa snažiť napraviť problémy, ktoré nikdy nemala. Vždy bola krásna no nikdy to nebola schopná vidieť lebo je ovplyvnená tou istou toxickou spoločnosťou, ktorej teraz sama prispieva na jej toxicite.

V ďalšom tweete sa vyjadrila, že je smutná z toho ako je celá Kimina rodina posadnutá vzhľadom.

This whole family makes me feel sad. All the money and fame in the world can’t make you stop hating your nose, your lips, your arse, your weight, your skin, your age, your SELF. 10 years we have heard of little more than their obsession with looks and how to fix “imperfections.” — Jameela Jamil (@jameelajamil) May 30, 2018

Jamil však nie je jediná, ktorá vyjadrila pobúrenie. Mnohí ľudia si totiž myslia, že Kim tajne podstúpila plastické operácie a je podľa nich neetické, že sa snaží propagovať chudnutie prostredníctvom cvičenia.

Please be real, don't be a fraud. We all know u went under the knife. How can u promote this????? — charisma.mcd (@charismamcdona1) May 29, 2018

Kim len na Instagrame sleduje 111 miliónov ľudí čo robí starosti niektorým odborníkom. Tí sa obávajú, negatívneho vplyvu na zdravie Kiminich nasledovníkov.

Nejedna výživová poradkyňa pracujúca s ľuďmi trpiacimi poruchami príjmu potravy povedala, že celebrity by nemali zneužívať ich postavenie na propagáciu nezdravého prístupu k stravovaniu sa a cvičeniu.

Podľa Rhiannon Lambert obmedzovanie kalórií a nadmerné cvičenie sú bežnými príznakmi anorexie a bulímie. Stále viac ju znepokojuje, koľko ľudí sa chodí po radu ohľadom zdravia a cvičenia k celebritám. Všetci by sme si mali uvedomiť, že tieto hviezdičky majú veľký vplyv a nie sú kvalifikované rozdávať takéto rady. Poradenstvo, ktoré zvyčajne zverejňujú na svojich sociálnych sieťach nie je oficiálne a nemôže byť odporúčané každému, pretože všetci sme iní.

Kim sa ku kritike doposiaľ nevyjadrila.

