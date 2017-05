Prečo jazdia Briti po ľavej strane cesty

Ohodnoť článok

Prečo sa v Anglicku jazdí vľavo

Pripadá nám to zvláštne, no táto otázka by v skutočnosti mala znieť inak: prečo vľavo nejazdíme my?

Pohybovanie sa po ľavej strane v premávke siaha stovky rokov do minulosti, až k starovekým Grékom, Egypťanom a Rimanom. Dôvod, prečo sa preferovala táto strana, je jednoduchý: bezpečnosť. Boli to časy, keď ľudia bežne nosievali meče. Keďže asi 85-90% ľudí sú praváci, jazdenie vpravo by predstavovalo riziko pre kočišov. Pohybovanie sa po ľavej strane znamenalo, že ste sa mohli lepšie zahnať mečom. Z chodníka boli síce o to zraniteľnejší, ale žiadna možnosť nie je dokonalá.

Iný kraj, iný mrav

Ruskí funkcionári si všimli, že ich ľud preferuje pravú stranu, preto ju zvolili za tú správnu. Vo Francúzsku sa pred revolúciou jazdilo vľavo, no počas nej sa ľudia presunuli vpravo na znak obrodenia spoločnosti. Keď sa k moci dostal Napoleon, prikázal ľuďom, aby pokračovali v jazdení vpravo. Ukázalo sa, že to bol veľmi dobrý ťah – zneistil totiž nepriateľov naučených jazdiť vľavo a iritoval Britov. Dokonalé!

V tomto čase Briti a Francúzi s vervou kolonizovali celý svet. V britských kolóniách sa jazdilo vľavo, vo francúzskych vpravo. To platilo aj pre Ameriku – kam prišli prví Briti, Holanďania , Španieli a Portugalci, tam sa držali vľavo; Francúzi sa krvopotne držali pravej strany.

Ku konci osemnásteho storočia sa situácia zmenila. V Amerike získali obľubu veľké nákladné koče ťahané niekoľkými dvojicami koní. Ideálne miesto na sedenie pre kočiša bolo na poslednom koni vľavo – to preto, aby mohol pravou rukou bičovať ostatné. Pravá strana cesty bola pre vozy lepšia, pretože sa vedeli lepšie vyhnúť jeden druhému.

A potom prišlo na scénu auto. Spočiatku sa volant umiestňoval do stredu prednej časti vozidla, no výhody toho, aby bol šofér bližšie k stredu cesty, čoskoro vyplávali na povrch. A keďže najväčším výrobcom áut bola Amerika, táto norma sa rýchlo rozšírila do celého sveta. Prispôsobili sa dokonca aj Švédi, ktorí presedlali z ľavej strany na pravú až v roku 1967.

Zaujímavo to vyzeralo aj v Japonsku. Tradične sa tam jazdilo vľavo až do roku 1945, keď americká nadvláda nariadila okinavskej prefektúre, aby prešli na pravú stranu. K jazdeniu vľavo sa však opäť vrátili, a to v roku 1978.

