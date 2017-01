Praktické rady, ktoré sa ti zídu pred cestou do Sydney

Ohodnoť článok

Najznámejšie mesto u protinožcov, Sydney ročne navštívia milióny turistov. Aj keď je trochu od ruky a to najmä pre Slovákov a letenky do Austrálie tiež nie sú najlacnejšie, stále je viac a viac našincov, ktorí sa odhodlali podniknúť cestu na opačnú stranu zeme. Austrália síce nie je mentálne veľmi odlišná Európe a kultúrny šok tu zažije naozaj málokto, no aj tak je tu pár rozdielov, ktoré si Slovák všimne. Prečítajte si, na čo sa pripraviť pred cestou do Sydney.

Ubytovanie v Sydney je jedno z najdrahších na svete

Ceny ubytovania v Sydney sú jednoznačne najvyššie spomedzi všetkých svetových metropol na svete. Za noc tu bez problémov necháte aj 20 až 100 €. Samozrejme, že sa tu ako všade nachádzajú aj lacnejšie formy ubytovania ako penzióny a hostely, kvalita však upadá. Hostely v Sydney stoja v priemere od 15 € na noc v spoločnej izbe s ostatnými cestovateľmi. Podobne je na tom aj Airbnb, kde platí, že severná časť mesta je najdrahšia.

TIP redakcie: Ubytujte sa v okolí Sydney Central, čo je hlavná vlaková stanica v meste. Nachádza sa relatívne v centre a ubytovanie tu nie je tak drahé, ako v ostatných častiach. Zo Sydney Central sa dostanete autobusmi a vlakmi všade tam, kam potrebujete a je navyše v pešej dostupnosti aj k Opera house.

Cesta z letiska vás môže mestskou hromadnou dopravou stáť aj 20 €

Cesta z letiska stojí veľa aj napriek tomu, že je letisko vzdialené len desať minút cesty vlakom z centra mesta. Prečo? Toto spojenie postavil súkromný majiteľ. Jednosmerná cesta z letiska stojí minimálne 17 austrálskych dolárov do centra, no ak idete ďalej, bude to viac. Preto ak sa neponáhľate a nepotrebujete byť z letiska v meste za desať minút, vezmite si autobus.

Autobusy mestskej hromadnej dopravy stoja rovno pred vstupom do terminálu a vyjdú vás zhruba tretinu. Ako zistíte, ako sa dostať z letiska do vášho hotela autobusom? Použite Google mapy, ktoré vám celú cestu naplánujú a ukážu, kde máte prestúpiť na aké číslo autobusu. Jednoducho zadajte vašu polohu, destináciu a zobrazte možnosti.

Pre cestu po Sydney si kúpte Opal kartu, ušetríte na každej ceste

Pri pohybovaní sa po Sydney si určite zadovážte Opal kartu. Ide o kartičku, ktorú si nabijete peniazmi, ktoré potom míňate. Prečo sa oplatí? Cena cesty stojí asi o 30% menej oproti klasickým papierovým lístkom. Niektoré autobusy dokonca podporujú len túto Opal kartu a klasické papierové lístky nepoužívajú. Tie maju na sebe napísané „prepaid only“. Opal karta je zadarmo a dostať ju na každej väčšej stanici. Minimálne jazdné je 2,50 dolárov. Cena sa vypočítava podla vzdialenosti a podľa toho, či je víkend alebo týždeň. Najviac sa oplatí cestovať v nedeľu večer.