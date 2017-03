Práca za jedlo vo svete? Stačili mi len ruky a úsmev v horúcej Austrálii

Ohodnoť článok

Povedal som si, že to skúsim. Vždy ma na nejakú dobu lákala práca za jedlo v cudzej krajine a tak som si to teda vyskúšal. Kedy, keď nie teraz? Registroval som sa na stránke, oslovil farmy a vyrazil. Rozhodol som sa vyskúšať prácu za jedlo v Austrálii z viacerých dôvodov. Zhrnul som moje dôvody, zhodnotil som čo mi práca za jedlo v Austrálii dala a aj to, čo by som spravil inak, aby som sa sa toto dobrodružstvo rozhodol zopakovať.

Tip redakcie: Nórsko – nádherná krajina, no peňaženka zaplače

Prečo som sa rozhodol pracovať za jedlo práve v Austrálii?

Nuž, skúsil som to aj na Havaji ale hlavný dôvod prečo som sa rozhodol v tomto na tri týždne pokračovať aj v Austrálii bol prostý. Je tam draho. Keď pracuješ za jedlo, obvykle máš zadarmo aj ubytovanie čo som ja mal. Moje náklady na tri týždne na danej farme v Austrálii boli presne 0 €. Jeden môže povedať, že nejde o cestovanie, lebo nič neuvidím. Avšak, keď sa na to pozriem z druhej strany, žil som s austrálskou rodinou pri meste Lismore, ďaleko od turistických miest. Myslím, že som zažil skutočný a pravý život v Austrálii a videl, ako funguje bežná austrálska rodina. Navyše som ušetril a prišiel na to, ako funguje chod farmy na opačnej strane zeme.

Čo mi dala práca za jedlo v Austrálii?

Naučil som sa veľa o sliepkach a o tom, ako kladú vajcia.

Zistil som, že kravy mučia celú noc, keď im vezmú mladé. Mlieko produkujú do vtedy, kým ich niekto dojí.

Videl som, ako funguje bežná austrálska rodina.

Ušetrené peniaze som neskôr minul na cestovanie po Austrálii.

Čo by som spravil inak? Zrejme nič. Všetko bolo super a popri práci, ktorej som naozaj veľa nemal som sa túlal po okolí. Austrália má neuveriteľne krásnu prírodu a pláže. Neďaleko Lismore sa nachádza známy Byron Bay, kde som pozoroval, ako dokážu ľudia surfovať. Moju prácu v Austrálii na farme som si našiel cez stránku www.workaway.info no môžeš skúsiť aj http://wwoof.net ktorý má však jednu nevýhodu. Aký je rozdiel medzi WWOOfingom a Workawayer-om? Pri Workaway platíš ročný poplatok a môžeš si hľadať prácu na farme po celom svete. Pri WWOOfingu platíš za krajinu, do ktorej ideš. Hľadáš si farmu na Icelande? Zaplatíš za Iceland. Ak však zmeníš názor a chceš ísť do Argentíny, musíš platiť znova.