Jedenásť najdrahších jácht sveta vám vyrazí dych

Zoznam najdrahších jácht sveta

Luxusné jachty sú obľúbený spôsob, ako sa boháči „zbavujú“ peňazí. Šejkovia a ropní magnáti na ne utrácajú stovky miliónov, či dokonca miliardy. Veď prečo si nepriplatiť za plavidlo s vlastnými bazénmi, basketbalovými ihriskami alebo koncertnými sálami?

Pozrite si rebríček jedenástky najdrahších jácht sveta

Octopus, hodnota 180 miliónov eur

Toto 126 metrov dlhé monštrum patrí spoluzakladateľovi Microsoftu, Paulovi Allenovi. Nájdete tu 41 luxusných kajút, bazén, dve helikoptéry a kino. A keby to nestačilo, tak si môžete zahrať basketbal na palubovke priamo na palube (no nevyužite to!) alebo si z dlhej chvíle nahrať album v nahrávacom štúdiu.

Al Mirgab, hodnota 220 miliónov eur

Vlastní ju bývalý katarský premiér Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ktorý s ňou roku 2009 vyhral ocenenie Motorová jachta roka. Pohodlne ubytuje dvadsaťštyri ľudí a nachádzajú sa na nej aj dve VIP kajuty s vlastnou kúpeľnou, obývačkou a dvojitou spálňou.

Dilbar, hodnota 228 miliónov eur

Dĺžka 156 metrov a váha bezmála šestnásť ton z nej robí najväčšiu jachtu na svete. Postavili ju pre ruského miliardára Ališera Usmanova. Nachádzajú sa na nej dve pristávacie plošiny pre helikoptéry, krytý bazén a 3800 metrov štvorcových obytného priestoru.

Al Said, hodnota 270 miliónov eur

Len o meter kratšia superjachta patrí ománskemu sultánovi. Veľa informácii o nej nie je známych, ale vie sa napríklad, že sa na nej nachádza koncertná sieň s kapacitou pre 50-členný orchester.

Dubai, hodnota 360 miliónov eur

Súčasným vlastníkom tejto 162 metrov dlhej jachty je viceprezident a premiér Spojených arabských emirátov šejk Muhammad bin Rášid Ál Maktúm. Nájdete na nej bazén vykladaný mozaikou, kruhové schodisko a pristávaciu plošinu pre helikoptéry. Pohodlne sa na nej vyspí dvadsaťštyri hostí.

Motor Yacht A, hodnota 360 miliónov eur

Vlastní ju ruský magnát Andrej Melničenko, ktorý ju vraj minulý rok ponúkol na predaj, aby si mohol dovoliť novú superjachtu, tentoraz nazvanú opäť originálne: Sailing Yacht A. Minimalistické označenie A si Melničenko vybral, aby sa lode zobrazovali v lodných registroch ako prvé. Na prvej z nich je sedem luxusných kajút pre štrnásť pasažierov a tri bazény. Jeden z nich sa pýši preskleným dnom.

Serene Yacht, hodnota 500 miliónov eur

V roku 2015 ju kúpil korunný princ Saudskej Arábie Mohamed bin Salman. Ide o najväčšiu jachtu, ktorá kedy vyplávala z talianskych vôd.

Rising Sun, hodnota 530 miliónov eur

Vlastník „vychádzajúceho slnka“ David Geffen sa o jachtu pôvodne delil so zakladateľom firmy Oracle Larrym Allisonom. Na dĺžke 138 metrov nájdete napríklad aj basketbalové ihrisko. V apríli tohto roku na tejto superlodi pobudli aj Obamovci.

Azzam, hodnota 535 miliónov eur

Ide o najdlhšiu súkromnú jachtu na svete – meria až 180 metrov! Nikto nevie, komu patrí, hoci sa špekuluje, že vlastníkom je zrejme kráľovská rodina z Abú Zabí. Podľa všetkého je jej súčasťou aj ponorka s raketovým obranným systémom.

Eclipse, hodnota 1,7 miliárd eur

Áno, čítate správne. Za druhú najväčšiu jachtu na svete zaplatil ruský oligarcha Roman Abramovič takmer dve miliardy eur. Jej súčasťou sú dve pristávacie plošiny pre helikoptéry, 24 hosťovských kajút, tanečná sála, dva bazény a niekoľko víriviek.

History Supreme, hodnota 4,3 miliardy eur

Najdrahšou jachtou na svete je s jasným náskokom History Supreme, ktorej časti sú vyrobené z čistého zlata. V roku 2011 ju vraj kúpil anonymný malajský podnikateľ. Jej súčasťou je presklené jedálenské átrium. Zviezli by ste sa?

