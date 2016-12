Tipy ako jednoducho získať viacej lajkov na Instagrame

Ohodnoť článok

Už ste sa niekedy čudovali prečo váš nádherný západ slnka s plachetnicou má len 13 lajkov, zatiaľ čo nejaký váš síce slušný (no chaotický) výtvor má 78? Prinášame vám sedem jednoduchých tipov ako z vašich postov vyťažiť čo najviac.

Lajkujte

Povedzme si úprimne, vy si všimnete každého jedného človeka, ktorý lajkne alebo okomentuje váš príspevok. Preto je logické, že to robia aj ostatní. Rozdávajte srdiečka a budete mať väčšiu šancu, že vám ich opätujú.

Haštagy používajte relevantné a striedmo

Znak eura nasledovaný krátkou frázou je skvelý spôsob kategorizovať váš príspevok a získať tak nových sledovateľov, ktorí takýto obsah hľadajú. Použite niekoľko jednoduchých relevantných haštagov ( #sisky #obed #instafood, samozrejme je fajn používať anglické výrazy ak sa snažíte osloviť celý svet) namiesto tých dlhých chaotických (nikto nevyhľadáva: #KebySomBolJedloBolBySomSiska)

Dávajte príspevky v skorých ranných hodinách alebo večer

Možno práve na tanečnom parkete o tretej ráno zažívate vrchol svojho života no nečakajte lajky ak postujete po tom čo väčšina vašich foloverov už dávno spí. To isté platí pre uprostred pracovného dňa a po večierke. Počkajte si na čas kedy je najviac ľudí na mobile (ráno a podvečer väčšinou fungujú najlepšie) a pravdepodobne získate viac ľudí.

Použivajte jasnejšie filtre

Zvyčajne sa vám viac páči fotka, na ktorej môžete skutočne vidieť celú kompozíciu. Takže používajte filtre a nastavenia, ktoré zvyšujú expozíciu ako fotku stmavejú.

Uverejnite len jednu fotku

Áno, áno…máte 17 úžasných fotiek vašej trojročnej netere. No zverejnenie viacej fotiek po sebe (alebo v jeden deň) oslabuje celkový wau efekt a nástenka je preplnená. Vyberte si tú najobľúbenejšiu a zvyšok si nechajte pre Facebook.

Vyberajte si fotky s vysokým kontrastom

Uvažujte. Čím lepšie pozadie a zameranie sa na subjekt tým je celková fotka atraktívnejšia. Vašou úlohou je upútať takže si dajte záležať aby ste napríklad vášho priateľa nechali vyniknúť pomocou zaostrenia kamery či ho postavili pred povedzme svetložltú stenu.

Dbajte na hodnovernosť

Isteže, 500 lajkov by bolo poriadne zdvihnutie sebavedomia. No nechceme byť sentimentálni, ale keď sa vám tá fotka páči nepotrebujete aby vám to niekto iný potvrdil. Autenticita je skvelým ukazovateľom úspešnej fotky a určite vám zaistí viac aktivity ostatných užívateľov v dlhodobom horizonte. Buďte sami sebou.

