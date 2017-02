V čom je Slovensko zaostalé voči iným krajinám

Ohodnoť článok

Hoci by sme mali byť na našu rodnú zem hrdí, treba uznať, že v mnohých veciach za ostatnými krajinami stále dosť zaostávame. Práve to môže byť jedným z dôvodov, prečo predovšetkým mnoho mladých ľudí odchádza za lepším životom do zahraničia. V čom je teda Slovensko pozadu?

Doprava

Aj keď má Slovenská republika spomedzi ostatných európskych krajín priam až ideálnu polohu na cestovanie, vo vnútrozemí našej krajiny to môžeme nazvať dopravnou katastrofou. Stačí spomenúť bratislavskú Hlavnú stanicu, ktorú by sme pokojne mohli nazvať hanbou nášho hlavného mesta. Znechutení sú nielen cudzinci, ale aj domáci. Kým iné krajiny si potrpia na to, aby boli ich železničné stanice reprezentatívne, moderné a čisté, u nás musia cestujúci zažívať po príchode do hlavného mesta poriadny šok. Okrem toho, sme jedinou krajinou V4, ktorá nemá v hlavnom meste metro a mestská hromadná doprava je až žalostne pomalá a často preplnená.

Ani vodiči osobných automobilov na tom nie sú o nič lepšie – o diaľniciach, aké sú v Nemecku, môžu iba snívať. Diaľnica D1 z Bratislavy do Košíc je už roky v nedohľadne a mnohé slovenské cesty sú priam v dezolátnom stave. Problém majú aj tí, ktorí by radi využili alternatívne spôsoby dopravy – napríklad bicykel. Od Holandska máme ešte poriadne ďaleko, nakoľko cyklotrasy sú na Slovensku stále viac-menej raritou.

Školstvo

Školstvo je kapitola sama o sebe. Nie je žiadnym tajomstvom, že čoraz viac mladých Slovákov odchádza študovať do zahraničia. Dôvod? Slovenské univerzity neponúkajú takú úroveň vzdelania ako zahraničné univerzity, majú zastaralé metódy výučby a orientujú sa skôr na teóriu, ako na prax. Ani študentský život nie je u nás taký, ako v zahraničí. Chýbajú aj moderné a komfortné internáty, úchvatné knižnice a nekonečný výber mimoškolských aktivít.

Ekológia

Za zahraničím zaostáva aj ekologické zmýšľanie Slovákov. Podľa štatistík väčšina domácností odpad netriedi, a náš zmysel pre ochranu životného prostredia tak zostáva na veľmi nízkej úrovni. Voči secondhandom máme stále predsudky a v supermarketoch dominujú plastové igelitky, ktoré v mnohých krajinách zakázali. Kým také Nórsko či Holandsko sa pripravujú na príchod elektromobilov a začínajú sa orientovať na využívanie solárnej energie, na Slovensku o tom ani nechyrovať.

Cestovný ruch

Aj keď má naša malá krajina obrovské prírodné bohatstvo a mnoho krásnych zákutí, nevieme si ich vážiť, a nedokážeme sa predať. Úroveň poskytovaných služieb v oblasti cestového ruchu je v porovnaní s inými krajinami dosť biedna. Zahraniční turisti tak môžu počas návštevy Slovenska ostať poriadne v šoku a navyše, bude zázrak, ak sa u nás budú vedieť dorozumieť, nakoľko v mnohých prevádzkach a ubytovacích zariadeniach veľa ľudí angličtinu neovláda.

Relax a voľný čas

Za zahraničím sme pozadu aj pokiaľ ide o možnosti, ako tráviť voľný čas. Predovšetkým v menších mestách absentuje možnosť kvalitného kultúrneho a športového vyžitia. Koncerty a predstavenia svetového formátu sú u nás tiež skôr vzácnosťou, preto sa so susednou Viedňou sa stále nemôžeme porovnávať.

Aby však prišla zmena k lepšiemu, musí sa v prvom rade zmeniť zmýšľanie väčšiny Slovákov. Kým v zahraničí sú ľudia otvorenejší novým veciam, u nás sa zmien stále bojíme. Každý, kto vyzerá inak, je automaticky čudák a vyvrheľ, a všetko, čo je iné, je nedôveryhodné. A to najdôležitejšie – namiesto toho, aby sme konali, sa iba ticho sťažujeme. Práve preto by sme mali začať najskôr od seba – až potom bude môcť prísť zmena zvonka.