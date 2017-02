Trápia vás čudné sny? Príčiny môžu byť prosté

Ohodnoť článok

Ak sa neviete dočkať pokojného spánku, no namiesto toho vás celú noc naháňajú mimozemšťania meniaci sa postupne na všetkých vašich príbuzných, možno pre vás máme riešenie. Pred spánkom sa vyhnite týmto činnostiam:

Pochutnávanie si na syre

Britskí vedci zaoberajúci sa syrom (áno, taká špecializácia skutočne existuje) prišli na to, že rôzne druhy syru dokonca spôsobujú rôzne typy snov. Po čedare sa nám vraj sníva o celebritách a po syre s modrou plesňou sa môžeme tešiť na vizuálne zvláštne sny.

Užívanie melatonínu

Hoci ide o obľúbeného „pomocníka“ pri zaspávaní, melatonín zvyšuje počet cyklov REM, čo môže spôsobiť mimoriadne živé sny. Skúste si znížiť dávku a možno budete prekvapení.

Maškrtenie

Jedlo pred spánkom zvýši telesnú teplotu a nakopne metabolizmus, vďaka čomu sa zvýši aj mozgová aktivita vo fáze REM. Vedci z Montrealskej univerzity dokonca našli priamy súvis medzi nočnými morami a tým, ako neskoro sa najete.

Zapnutá televízia

Všetko, čo pred spánkom vidíte a počujete, sa premietne do vašich snov. A nemusí to byť vždy príjemné. Elektroniku by sme mali vypnúť aspoň hodinu pred spánkom.

Stres

Keď máte hlavu plnú starostí, váš mozog môže byť aktívny aj v noci, čo spôsobuje viac snov a nočných môr. Pred spaním sa skúste upokojiť pomocou dýchacích cvičení a odložiť povinnosti na ráno.

Zdroj: purewow.com