Je možné, že CIA otrávila Boba Marleyho rakovinou v topánke

Ohodnoť článok

Bob Marley je jednej z desiatich najikonickejších hudobníkov všetkých čias. Ako všetci vieme, reggae king a Rasta hudobník umrel vo veľmi mladom veku, keď mal iba 36 rokov. Kým dôvod jeho smrti je uvedený ako rakovina kože, vždy tu boli otázniky ohľadne záhadných okolností ohľadom jeho smrti. Bob bol zdravý vegetarián, ktorý fajčil veľa marihuany (tá obsahuje vysoký level THC, ktorý ničí rakovinu) a veľa taktiež cvičil. Jeho náhla smrť a rakovina je celkom neobvyklá.

Môže za Bobovú smrť CIA

Hovorí sa, že CIA chcela, aby Bob Marley umrel predčasne kvôli rozširovaniu náboženských myšlienok a taktiež bol veľkým aktivistom práve cez svoju hudbu, čo ovplyvňovalo politiku na Jamajke. CIA nebola nikdy fanúšikom Boba Marleyho, ktorý sa zvykol o tejto organizácii vyjadrovať v zmysloch, že deestabilizovala situáciu na Jamajke a taktiež vo Vietname.

Tip redakcie: Lana Del Rey po rokoch vydala nový singel “Love”. Pozrite si ešte horúci videoklip

V roku 1976 vtrhli traja ozbrojení muži do Bobovho domu na Jamajke a vyhrážali sa jeho rodine a priateľom smťou. Keď bol Bob postrelený len do ramena, pokus o jeho vraždu bol neúspešný a Bob prežil. Tvrdí sa, že jeden z ozbrojených mužov, ktorí vtrhli ten večer do domu bol zamestnanec CIA. Avšak, Bob sa rýchlo uzdravil, aby sa pripravil na koncert „Úsmev Jamajka“ ktorý bol spolu so skupinou Wailers odhodlaný odohrať aj napriek vysokej hrozbe útoku. Bolo jasné, že CIA plánuje dokončiť, čo začala.

Neznámy muž

Pred začatím festivalu sa neznámemu mužovi podarilo dostať priamo k Bobovi Marleymu. Len pár ľudí vedelo, kde Bob presne je, no aj napriek tomu ho muž našiel. Podarilo sa mu presvedčiť bezpečnosť, aby ho pustila dnu pod zámienkou, že je fotograf, ktorý prišiel natočiť koncert. Neskôr sa prišlo na to, že spomínaný „fotograf“ bol William Colby, riaditeľ CIA. V ten istý deň dostal Bob pár topánok, ktoré keď si obul, začal kričať. V topánkach boli ostré kovové špice, potreté karcinogénnym toxínom. Ide o rovnakú techniku, pri ktorej bol takmer zavraždený Fidel Castro, no prežil. Päť mesiacov po tomto incidente hral Bob futbal vo Francúzsku, kde mu iný hráč stúpil na palec, ktorý sa nechcel zahojiť. Doktori prišli na to, že palec má rakovinu, no pre Bobovu Rastafariánsku vieru si ho nedal amputovať a umrel.

Aj keď sú tu špekulácie o tom, či Boba CIA otrávila alebo nie, znie to celkom uveriteľne. Bob bol zdravý muž, no a CIA nebola spokojná s myšlienkou, ktorú šíril. Jedno je však isté, Bob Marley bude žiť aj naďalej vďaka svojej hudbe.