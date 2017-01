Ohodnoť článok

V štúdii publikovanej v prestížnom časopise Science vysvetľujú vedci, ako otepľovanie vplýva na veľkosť úlovkov. Porovnávali informácie o oceánskych podmienkach, ekológii, rybárstve a populačnej dynamike 892 druhov rýb. Výsledky nie sú veľmi prekvapivé: otepľovanie má na morský život negatívny dopad.

Otepľovanie ničí rybolov

„Medzi otepľovaním a rybárčením existuje priamy súvis,“ hovorí vedúci štúdie William Cheung. „Ide o celosvetový problém.“ Cheung sa efektu klimatických zmien na rybolov venoval už v predchádzajúcej práci. Jeho najnovší model demonštruje, ako by oteplenie o 3,5°C mohlo zredukovať úlovky až o 8%. Pri dodržaním Parížskej dohody a oteplení o 1,5°C by šlo o úlovky menšie o 2,5%.

Oteplenie vplýva na rôzne časti oceánu inak. Kým v tichomorských oblastiach, ako je Bengálska zátoka, Juhočínske more alebo Thajský záliv, by sa úlovky mohli zredukovať až o 46%, severné časti oceánov by, naopak, mohli byť na úlovky bohatšie. Pre oteplenie by totiž ryby migrovali na sever.

To možno znie sľubne, ale ekonomicky by to malo veľmi zlý dopad. Severné národy sa totiž na rybolov ani zďaleka nespoliehajú tak, ako ľudia žijúci na rovníku.

„Niektoré druhy sa prispôsobia a prežijú, pre iné to bude znamenať koniec,“ komentuje situáciu profesor z Univerzity v Miami, Daniel Benetti.

Cheung chce svojím modelom motivovať krajiny, aby sa riadili Parížskou dohodou. „Dúfame, že výsledky našich štúdií presvedčia svetových lídrov, aby zredukovali počet emisií.“