RegioJet na hlavnej trase končí

RegioJet prestane od 31. januára vypravovať vlaky na trase Bratislava – Košice

(TASR) – Súkromný dopravca RegioJet prestane od 31. januára 2017 vypravovať vlaky na trase medzi Bratislavou a Košicami. Dôvodom je podľa dopravcu rozhodnutie štátu opäť zaviesť InterCity (IC) vlaky medzi týmito dvomi mestami. Súčasne s cestovným zadarmo v dotovaných rýchlikoch totiž nie je podľa RegioJetu na trhu dostatok platiacich cestujúcich na to, aby sa vedeli komerčne nedotované vlaky vo vnútroštátnej doprave na Slovensku uživiť.

“Cestujúci si obľúbili RegioJet, my sme si ich vážili a mali radi. O to viac je nám to ľúto. Po zásahoch štátu sa na tejto trase, žiaľ, nemôže uživiť viac dopravcov,” uviedol majiteľ spoločnosti Radim Jančura v dnešnom stanovisku. Trh podľa spoločnosti pre zásahy štátu nefunguje štandardne. “Tam, kde by mohli svoje služby zákazníkom ponúkať pokojne aj traja alebo viacerí dopravcovia, nie je možné zdravo podnikať,” doplnil hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj.

Za odchodom je IC

Hlavným impulzom bolo teda podľa jeho slov politické rozhodnutie urobené na nátlak predsedu parlamentu a strany SNS Andreja Danka znovu zaviesť štátne IC vlaky. “To bolo spravené v situácii, keď viac ako polovica cestujúcich, najmä študenti a žiaci, predtým zmizli do vlakov zadarmo. Žiadni noví cestujúci neprišli,” opísal Ondrůj. IC vlaky podľa neho len vybrali časť z osekanej skupiny zákazníkov v najlukratívnejších veľkých staniciach. “Dvadsať rokov prevádzkovala ZSSK svoje IC vlaky vo vysokých stratách, hoci mala na trhu monopol, cestovné bolo vyššie a neexistovalo bezplatné cestovné v rýchlikoch. Teraz, keď cestujúcich z komerčných vlakov vybrali rýchliky zadarmo, nie je možné predpokladať, že sa nové IC vlaky dostanú do zisku,” dodal hovorca.

Situáciu by podľa spoločnosti mohla vyriešiť iba zmena systému úhrady cestovného zadarmo tak, aby aj komerčné vlaky mali možnosť osloviť cestujúcich zadarmo. “V prípade, že by štát komerčným dopravcom preplácal len polovicu z toho, čo hradí na kompenzáciu cestovného zdarma v dotovaných rýchlikoch, RegioJet by bol ochotný zaplatiť druhú polovicu z vlastného,” uviedol Ondrůj. V takomto prípade by podľa neho mohli na trhu fungovať za rovnakých podmienok komerčné vlaky oboch dopravcov. Dopravca zároveň verí, že ZSSK začne teraz pracovať na úpravách cestovných poriadkov tak, aby IC vlaky obsluhovali aj ďalšie stanice, napríklad Trenčín, Ružomberok či Liptovský Mikuláš. S prevádzkou vlakov na tejto trase je pritom spojená aj približne stovka zamestnancov. “Riešenie ich budúcnosti je pre RegioJet v súčasnosti jednou z najvážnejších priorít, ktorou sa firma zaoberá,” uviedol Ondrůj. Väčšine zamestnancov chce firma ponúknuť možnosť zamestnania sa v rámci celej skupiny na Slovensku a v Českej republike.

Ukončenie prevádzky

Ukončenie prevádzky vlakov na trase Bratislava – Košice sa podľa Ondrůja žiadnym spôsobom nedotkne ostatných liniek a aktivít RegioJetu na Slovensku. Naopak, spoločnosť plánuje ďalší rozvoj vlakov z východného Slovenska cez Ostravu do Prahy a rovnako aj na trase Bratislava – Brno – Praha. S ďalším rozvojom ráta spoločnosť aj v prípade autobusových liniek spájajúcich Bratislavu s Viedňou, Nitrou, Banskou Bystricou a ďalšími mestami v susedných krajinách.

Návrat IC vlakov v decembri 2016 SNS privítala, keďže tento bod presadila do programového vyhlásenia vlády. Strana vtedy uviedla, že vytvorenie súkromného monopolu v oblasti, kde má mať zastúpenie aj štát, nebolo zdravé. “Znovuzrodenie IC vlakov dáva cestujúcim možnosť vybrať si,” uviedol vtedy predseda strany a parlamentu Andrej Danko.

