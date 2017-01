Veľký prehľad očkovaní do zahraničia pre rok 2017

Ohodnoť článok

Očkovanie pred cestou do zahraničia necháme na zváženie každého. Sú ľudia, ktorí sa nikdy očkovať nedali a sú zdraví. Ostatní zomreli na exotické choroby. Kedy sa očkovať? Odborníci radia, že najlepší čas na očkovanie do zahraničia je zhruba 5 – 8 týždňov pred samostatným vycestovaním. Ak to nestihnete, dajte sa očkovať aj tak. Lepšie neskôr ako nikdy. Každá časť zeme má svoje špecifické choroby. Prinášame vám veľký zoznam očkovaní, ktoré kam potrebujete.

Odporúčané očkovania pred cestou do Afriky

cholera (ak sa tam aktuálne vyskytuje)

žltá zimnica

Meningokoková meningitída

malária prípadne antimalariká

Brušný týfus

Záškrt (ak sa tam aktuálne vyskytuje)

Hepatitiída typu A a B

Odporúčané očkovania pred cestou do Ázie a Blízkeho Východu

cholera (ak sa tam aktuálne vyskytuje)

Poliomyelitída

Meningokoková meningitída (vyžaduje sa u pútnikov do Meky v Saudskej Arábii)

Japonská encefalitída

Brušný týfus

Hepatitiída typu A a B

Odporúčané očkovania pred cestou do Strednej a Južnej Ameriky



cholera (ak sa tam aktuálne vyskytuje)

Žltá zimnica

Brušný týfus

Záškrt (ak sa tam aktuálne vyskytuje)

Hepatitiída typu A a B

Zákadné očkovania, ktoré by však mal mať povinne každý cestovateľ je minimálne očkovanie na hepatitídu A+B a tetanus. Odporúčaný je však aj brušný týfus. Očkovanie môže mať aj vedľajšie účinky ako je napríklad bolesť hlavy, bolesť svalov alebo zlé sny. Po aplikovaní očkovacej odporúčame sedieť minimálne 15 minút, nakoľko sa môže u vás prejaviť alergická reakcia a môžete odpadnúť. Na všetko vás však upozorní váš lekár.