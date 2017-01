Pitný režim je dôležitý aj v zime

Ohodnoť článok

Celé leto počúvame rady o tom, že treba telo zásobovať dostatočným množstvom tekutín. Pravda je však taká, že nielen v lete, ale aj v zime si náš organizmus pýta svoju dávku, najlepšie čistej vody. Zvykli sme si piť rôzne sladené nápoje, ktoré však náš smäd neuhasia dostatočne. Preto je dobré spoliehať sa na to, čo nám núka príroda.

Najlepšia na smäd je voda

Voda tvorí až 60 % hmotnosti tela, preto je pre jeho správne fungovanie nevyhnutné jej pravidelné dopĺňanie. Veľa ľudí robí tú chybu, že sa napije, až keď pocíti smäd. Avšak vtedy už je neskoro. Dopĺňať do tela tekutiny treba priebežne počas dňa. Vyhneme sa únave, nervozite, suchu v ústach či bolestiam hlavy. Smäd najlepšie uhasí nápoj, ktorý nemá vysoký podiel minerálnych látok a nie je príliš sladký a močopudný (zabudnite na kávu alebo pivo). Pitná a ešte lepší variant – čistá pramenitá voda je najvhodnejším adeptom na túto úlohu, môžu ju bez obmedzenia požívať deti i seniori. Každý druh pramenitej vody má jedinečné zloženie, a čo je skvelé, neobsahuje chlór ako tá z vodovodného kohútika. Piť netreba len na uhasenie smädu.

Robíme tým veľkú službu aj našim obličkám, ktoré vďaka tekutinám lepšie fungujú a pomáhajú vylučovať z tela škodliviny. Prečo by sme mali uprednostňovať práve čistú a najlepšie neperlivú vodu? Pri sýtených a sladených nápojoch sa totiž rýchlejšie nasýtime, a tak nevypijeme dostatočné množstvo tekutín. Platí, že na desať kilogramov hmotnosti treba vypiť tri až štyri decilitre vody a toto množstvo sa zvyšuje v závislosti od našej fyzickej námahy. Keď nepijeme dostatočne veľa, naša krv je hustejšia, a tak sa zvyšuje srdcová frekvencia, môžeme tiež pociťovať bolesti hlavy alebo svalov.

Nórska voda Voss

O vode Voss sa hovorí ako o najčistejšej vode na svete. Pochádza zo starého artézskeho prameňa, s hĺbkou až 300 metrov. Práve preto, že je taká výnimočná, čistá a chutná, sa ju výrobcovia rozhodli plniť do dizajnových fliaš, ktoré navrhol sám bývalý kreatívny riaditeľ spoločnosti Calvin Klein, pán Neil Kraft. Voda značky Voss má nízky obsah minerálov, a preto je vhodná na každodennú konzumáciu bez nutnosti vymieňať ju za inú. Na výber je perlivá i neperlivá. Známu fľašku často nájdete figurovať na rôznych konferenciách, tlačovkách, vídať ju aj v rukách celebrít, ktoré vedia oceniť kvalitu, či v nápojových lístkoch vychýrených hotelov, klubov, reštaurácií a kaviarní. Ľudia si ju dokonca radi berú so sebou na prechádzku do mesta a nechajú iných obdivovať luxusne vyzerajúcu sklenenú fľašu. Voda Voss vytvorí z každého stretnutia výnimočnú udalosť. Ak máte predsa len radi chuť ovocia, skúste si fľašu naplniť kúskami jabĺk, pomarančov, dokonca uhoriek, skutočne si zgustnete a ešte to bude vo fľaške Voss dobre vyzerať.

