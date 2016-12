Ohodnoť článok

Verte mi, tieto úžasné mamičky zo škôlky sa zaujímajú o biologické zloženie detských slín viac než by mali. No taktiež sú ochotné obuť si zamatové topánočky zatiaľ čo naháňajú svoje trojročné dieťa a žonglujú s potravinami. Spoznajte ich šesť tajomstiev.

Nasledujú pomer 1:2

Cool mamičky vedia, že život je viac ako len pečenie sušienok do škôlky. Vždy keď povedia jednu vec o deťoch, povedia aj dve zaujímavé a inteligentné veci o téme, ktorá sa rodičovstva netýka.

Najímajú si opatrovateľky

Áno, je troška pritiahnuté za vlasy koľko musíte zaplatiť len aby ste mohli ísť bez detí do kina. Ale mať čas sama pre seba či svojho partnera mimo domu stojí za to. Mimochodom, študenti si účtujú menej.

Za obuv sa nemusia hanbiť

Úprimne, prečo pred tým štýlové ženy po pôrode začali nosiť kroksy a tenisky určené pre ošetrovateľov? Nemusíte nosiť ihličky keď idete s dieťaťom na ihrisko, ale udržať si štýl je spôsob ako vyniknúť.

Majú bezdetné kamarátky

Pamätáte si na pomer 1:2 ? Nič to nepokazí viac ako izba plná mamičiek bľabotajúcich o výmene plienok. Niekedy je to fajn, všetci potrebujeme podporiť. Ale ak nechcete zaostať a byť cool, nájdite si čas na zmysluplné priateľstvo mimo kruhu mamičiek.

Používajú čo najmenej mamičkovských vecí

Namiesto objemnej tašky na plienky si cool mamičky zaobstarajú hladkú funkčnú kabelku na bežné nosenie. Namiesto prikrývky na kojenie investujú do dostatočné dlhej šatky. A namiesto tých hlúpych ,,hryzátkových“ náhrdelníkov pre matky s deťmi nosia vkusné klasické náhrdelníky.

Neprejavujú svoje obavy

Isteže, všetci z času na čas googlime veci typu: ,, Môže byť štipnutie komárom pre dieťa smrteľné?” No cool mamička sa snaží ostať pokojná a bez starostí. Takže áno, môžu to byť jej deti, ktoré jedia piesok zatiaľ čo ona klebetí o zvláštnych veciach. Ale priznajme si, radšej by ste boli kamarátka s ňou ako s pani, ktorá na všetko strieka dezinfekciu.