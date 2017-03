Recepty: Nakladaný jemne korenený hermelín

Ohodnoť článok

Hermelín je známy syr, ktorého alternatívy u nás poznáme pod rôznymi menami, napríklad aj vo veľkých sieťach hypermarketov. Originálne hermelíny sú však znamenité chuťou a ešte lepšie nakladané.

Na prípravu potrebujeme:

4 hermelíny, 9 strúčikov cesnaku, 2 pálivé papričky,

len málo červenej papriky, chuť podľa uváženia.

15 guliek jalovca, 10 guličiek čierneho korenia, 10 guličiek zeleného korenia,

2 kávové lyžičky tymiánu, 1 kávová lyžička rozmarínu, 2 bobkové listy, olivový olej, prípadne klasický rastlinný olej. Olivový dodá hermelínu úžasnú chuť a taký lepší pocit. V žiadnom prípade však nepohŕdajte obyčajným rastlinným pokiaľ nie je olivový. Hermelín bude výborný aj tak. 1 nádoba veľká čo najbližšie veľkosti hermelínu, inak bude nutné prilievať viac oleja pre zaplnenie, čo by inak zaplnili naukladané hermelíny.

Príprava:

Bylinky ako tymián, rozmarín, jalovec, a ďalšie koreniny ale rozdrvené ako sú čierne korenie a papričky sa po rozdelení zmiešajú a ďalej rozdelia na 9 rovnakých dielov.

Hermelíny rozkrojte na polovicu a na dno dajte strúčik cesnaku a jeden diel korenia. Kludne môžete syr pritlačiť mierne k cesnaku, ak sa vnorí do hermelínu, nevadí. Na tento hermelín opäť vkladáme diel korenia a cesnak, stále striedame, pokiaľ nezaplníme pohár a dolejeme olejom. Pred zaliatím ešte nasypeme deviaty diel korenia a nasypeme do vnútra aj guľky zeleného korenia a pre chuť ale aj efekt vložíme bobkový list na okraje pohára, samozrejme vnútri s obsahom. Zavrite viečko a zatraste opatrne s pohárom tak aby unikol vzduch. Ten tam byť nesmie, respektíve by nemal byť. Minimálne jeden deň sa nesmie s obsahom pohnúť. Odporúčanie je nechať nakladaný hermelín bez pohnutia tak 36 hodín.

Poslal: Roman Balasz