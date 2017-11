Alergie a ich možné riešenie pomocou byliniek

Súčasný svet je zamorený množstvom problematických látok nielen vo vzduchu, ale všade okolo nás. Náš imunitný systém je preto preťažený a nedokáže sa vysporiadať aj z bežnými prírodnými alergénmi, ktoré niekedy zvládal vyriešiť.

Pozrime sa krátko na faktory, ktoré mnohých z nás robia alergikov. Mnohé si ani neuvedomujeme.

Uvedomme si, že exhaláty z miliónov áut a priemyslu zamorujú vzduch a na obchvatoch miest sme uviaznutí v zápchach. Dýchame smog a myslíme si, že v aute dýchame čistý vzduch. Voda je kontaminovaná antibiotikami a hormónmi a čistiarne vôd nevedia tieto látky z vody odfiltrovať. Nepoctivosť niektorých podnikateľov v potravinárskom priemysle, ale aj nesprávna strava je ďalším zdrojom množstva toxínov a chémie, s ktorou sa musí vysporiadať náš imunitný systém. S neuváženým užívaním liekov je to podobné.

Taktiež si málokto z nás uvedomuje, že perieme v ťažkej chémii. Pritom väčšina bielizne je len prepotená a chémia na vypranie vôbec nie je potrebná. Keďže na bielizni vždy ostanú stopy po pracích prostriedkoch a aviváži, dotykom takto vypranej bielizne s našou pokožkou dochádza k ďalšej záťaži organizmu. Najmä spodná bielizeň by sa vôbec nemala prať v chémii. Množstvo gynekologických problémov má príčinu práve v tomto. Jednoduchým riešením je, napríklad prať v mydlových orechoch.

Existuje vôbec nejaké riešenie tejto situácie? Určite áno. Poďme sa pozrieť do prírody, čo nám ona môže ponúknuť.

Poďme na to postupne:

Keďže jedným z hlavných zdrojov príjmu alergénov a toxínov okrem vzduchu je potrava, odporúčam užívať jednu skvelú hubu v rámci prevencie, ale aj prírodnej liečby tráviaceho traktu. Je to Čaga (ryšavec šikmý), ktorá podporí tráviaci trakt a zníži tvorbu toxínov priamo z nášho metabolizmu z nesprávnej stravy. Pomôže dať do kondície črevný trakt, čo je základ nášho imunitného systému. Podporte imunitný systém ďalšou liečivou hubou Reishi, ktorá je mimoriadna najmä pri problémoch s kožou. Často sama o sebe pomôže pri rôznych kožných dermatitídach. Pozor však na jej kvalitu. Vždy kupujte len overenú, certifikovanú Reishi , pretože Reishi patrí k najpančovanejším výživovým doplnkom.

V prírode rastie Kalina siripútkova, ktorá mimoriadne pomáha pri alergiách. Je to biely krík, ktorý nájdete napríklad aj v mestkých parkoch.

Kalina siripútková je jednou z najlepších liečivých rastlín pri alergiách dýchacích ciest, sennej nádche, astme, ale aj pri kožných alergiách.

Z hľadiska účinnosti, odporúčame Kalinu v tinktúre z púčikov. Z praxe sa nám výborne osvedčilo súčasne užívať kalinu s plamienkou zamatovohlúbikovou T35 . Ďalšou výbornou kombináciou liečivých rastlín je tinktúra z púčikov ríbezľa-kalina-rozmarín P8, ktorú dávame aj pri kožných alergiach a ekzémoch. Dýchacie cesty môžete účinne podporiť aj cédrovým olejom.

Pri dýchacích alergiách je vhodné používať aj sušičku bielizne, ktorá zbaví bielizeň neskutočného množstva prachu. Ten vzniká pri praní z vlákien textilií, ktoré sa pri praní lámu. Posteľnú bielizeň, pyžamá a spodnú bielizeň (pokojne aj všetku prepotenú bielizeň) perte len v mydlových orechoch, čo je efektívna forma prania bez chemickej záťaže. Dôležité je, aby ste vlhkosť vo Vašich príbytkoch uržali v rozmedzí 40 – 60%, aby ste zabránili rastu neviditeľných plesní.

Pri kožných alergiách, rôznych dermatitídach či atopickom ekzéme je potrebné nielen vonkajšie pôsobenie prírodných látok, ale aj vnútorné pôsobenie liečivých rastlín. Z byliniek vnútorne užívajte 3-krát denne kombináciu z tinktúr kalina P23 + čierna ríbezľa P7 + plamienka zamatovohlúbiková T35. Súčasne 2-krát denne užívajte vnútorne aj kvalitnú reishi. Zvonku natierajte alebo robte kúpele postihnutého miesta prírodnou minerálnou vodou Silenos Aqua 2016. Taktiež túto vodu vo forme spreju môžete použiť do vlasov, ak je pokožka vo vlasoch problematická. Následne po vode ošetrite pokožku krémom silenos.

Ak trpíte akýmkoľvek prejavom alergií, prispôsobte tomu aj Vašu kozmetiku, šampóny, sprchové gély, farbenie vlasov. Existuje aj lacná prírodná kozmezmetika, ktorou nahraďte kozmetiku s chémiou. Stále viac ľudí opäť začína používať prírodné mydlá. To isté platí pre ženy aj pri farbení vlasov. Práve na vlasy sa používa často ťažká chémia. Ak je žena tehotná, vôbec neodporúčame chemické farbenie vlasov. Môžete radšej využiť prírodné farby na vlasy.

Náš imunitný systém je mohutný systém, ktorý nás má chrániť pred chorobami a problémami. Vidíme však, že v dnešnej dobe často nestíha. Pomôžme mu a on sa Vám odvďačí zdravím. Zabezpečte dostatočný prísun vitamínov a minerálov najlepšie v prírodnej forme. Revolúciou vo vitamínoch za posledné desťročie je Vitamín B12 v spreji, ktorý je mimoriadne dôležitý aj pre správnu prácu imunitného systému.

Imunitný systém posilníte aj užívaním správnych probiotík. To je dôležité najmä pre tehotné a kojacie maminy. Tým odporúčame špeciálne prenatálne a postnatálne super probitiká.

Niekedy stačí len trochu porozmýšľať a pozrieť sa na etiketu, čo Váš obľubený produkt obsahuje. Keď každý eventuálny zdroj toxínov a alergénov aspoň trochu eliminujete, výsledok môže byť skutočne excelentný.

Čítajte tiež:

Sú lubrikačné gély bezpečné

11 najbezpečnejších miest na svete

Aký výživový doplnok užívajú dnešní najúspešnejší a najvýkonnejší muži