5 najčastejších novoročných predsavzatí, ktoré nikdy nedodržíme a ako to zmeniť

TOTO JE 5 NAJČASTEJŠÍCH NOVOROČNÝCH PREDSAVZATÍ, KTORÉ NIKDY NEDODRŽÍME. CHCETE TO ZMENIŤ? PREČÍTAJTE SI, AKÉ JE TO JEDNODUCHÉ.

Koniec kalendárneho roka je pre nás vždy časom hodnotenia. Bilancujeme, čo sme zažili, čo sa nám podarilo, ale aj to, čo sme nestihli. To nás prirodzene podnecuje k tomu, aby sme si dávali novoročné predsavzatia. Už viete, na čo sa zameriate tento rok vy? A ktoré sú tie najčastejšie a ako zabezpečiť, aby ste tento rok svoje ciele dosiahli? Poďme na to.

Schudnúť a začať cvičiť

Poznáte to. Plné bruško šalátu, sladkých koláčikov, údenín…Nášmu organizmu dáme cez sviatky vždy poriadne zabrať. A potom príde tá veta. Áno presne tá: „Po sviatkoch začnem cvičiť, už nebudem jesť a piť sladké nápoje, v časopise písali o novej skvelej diéte“. Otázka však znie: skutočne to chcete, alebo potrebujete? Nemáte len výčitky svedomia, že ste toho zjedli naozaj veľa? Pozrite sa prosím do zrkadla. Áno, teraz hneď. Nie ste so sebou spokojní? Takto sa veru úspešné chudnutie nezačína… Pravidlo číslo jedna znie: Majte sa radi, takí, akí ste. Akonáhle si poviete, že ste šťastní a spokojní, váha sa začne upravovať. Šťastie je najlepšia diéta, ktorá zaručene funguje. Stres v nás zadržiava všetky negatívne myšlienky, znižuje sebavedomie a tak udržiava v nás aj zbytočný nahromadený tuk. Keď ste jedli tie koláčiky bolo to preto, že ste ich zjesť chceli. Robilo vám to radosť. Pokiaľ však pre vás chudnutie predstavuje utrpenie, odopieranie si toho, čo máte najradšej, nikdy nebude úspešné. Všetko, čo robíte, musíte robiť z vlastného presvedčenia a preto, lebo to tak chcete.

Ak si prajete dať nejaké to kilečko dole aj zo zdravotných dôvodov, vyberte si spôsob, ktorý sa vám najviac páči. Napríklad vyskúšajte niekoľko skupinových či individuálnych športov. Pekne športovo sa oblečte, aby ste sa páčili sami sebe. Skúšajte dovtedy, kým vás niečo nechytí tak, že tam budete chcieť byť stále. Alebo radi varíte? Skúšajte nové chutné recepty pozostávajúce z málo ingrediencií dochutené bylinkami. Zbožňujete tráviť čas so svojou rodinou? Vymýšľajte výlety do prírody, spoznávajte hrady a zámky vo vašom okolí. Začnete tak byť hladní po zážitkoch a zdravie, váha, myslenie sa tiež vyberú tým správnym, pozitívnym smerom. Na tento recept poskytujeme doživotnú záruku 🙂

Prestať fajčiť

Na všetkých krabičkách od cigariet nájdeme skutočne odpudzujúco zobrazený priebeh všetkých chorôb, ktoré fajčenie spôsobuje. No napriek všetkých týmto rizikám sa nám akosi nechce vzdať tých „nádherných“ piatich minút pokoja, kedy si cigaretku vychutnávame. Sme si vedomí toho, že tento zlozvyk nie je na nič dobrý, škodí nám, okoliu a ešte aj našej peňaženke.

Malý trik znie: zakaždým, keď budete mať chuť si zapáliť, zoberte do ruky pero, má predsa skoro rovnaký tvar 🙂 , a napíšte si na papier, do denníka či diára to, čo najkrajšie ste v ten deň zažili, čo pekné vám kolegovia, vaši príbuzní a priatelia povedali alebo čo sa vám podarilo. Takto stimulujete mozog a pozitívne myšlienky vyplavia hormóny šťastia. Bude sa vám lepšie sústrediť aj pracovať. Odporúčame opakovať niekoľkokrát denne.

Zbaviť sa dlhov a začať šetriť

Zabezpečenie vlastného bývania, nové kúsky v šatníku, gastronomické zážitky, spoznávanie nových krajín. To všetko stojí veľa peňazí. Nehovoriac už o tom, aký prievan v peňaženke spravia Vianoce. Keď bilancujeme rok akosi zistíme, že v tom ďalšom by sme mali šetriť. Zároveň si však chceme užívať život so všetkým, čo k tomu patrí a kým máme čas. Treba teda nájsť zlatú strednú cestu. Ale ako? V rámci bývania vieme veľa peňazí ušetriť na energiách. Napríklad pri zastavení vody, keď si umývame zuby alebo sa sprchujeme. Kupujme si oblečenie, ktoré je nielen trendy, ale aj dlho vydrží.

Darčekom sa vyhnúť nechceme, lebo obdarovať nám prináša omnoho väčšiu radosť, ako keď niečo dostaneme. Darčeky si však všetci vážia viac, keď sú na mieru ušité pre obdarovaného. Ich ručná výroba je preto cesta, ako aj viac potešiť aj niečo ušetriť. Keď sa vám podarí dodržiavať aspoň pár pravidiel, na konci roku uvidíte, že stav vášho účtu vás už nebude trápiť.

Spraviť niečo dobré pre spoločnosť a stať sa dobrovoľníkom

Nový rok síce začal, no staré problémy vo svete stále ostávajú. Pokiaľ vo svojom vnútre cítite, že chcete pomáhať tým, ktorí možno nemajú toľko šťastia, je tu široká paleta. Ak milujete zvieratá, zájdite do útulku. Opustené zvieratká vás odmenia nezištnou láskou.

Viete, aké ťažké a finančne náročné bolo študovať? Zájdite do detského domova a skúste sa porozprávať s dieťaťom, ktoré to len čaká. Zdieľajte s ním svoje skúsenosti. Nech sa poučí radšej z vašich chýb, akoby malo doplatiť na tie svoje. Navarte niečo dobré a choďte sa podeliť s ľuďmi bez domova, ktorí si to budú vážiť. Navštívte chorých. Nemusíte sa vzdávať svojho životného komfortu, stačí, keď venujete svoj čas 🙂

Tráviť viac času s rodinou a priateľmi

Život sa rýchlo mení. Hovoríme, že na nič nemáme čas. Nie je však nič horšie, ako keď sa zobudíte a zrazu zistíte, že ste sám. Človek je tvor spoločenský a potrebuje okolo seba ľudí. Ľudí, ktorí ho potešia, rozveselia, rodinu, ktorá ho podrží v ťažkých chvíľach. Aj keď sa nemôžete vidieť tak často, skúste im aspoň dvakrát za týždeň zavolať a dať im tak najavo, že vám na nich záleží.

Nech sú vaše priania na rok 2018 akékoľvek, myslite hlavne na to, že s úsmevom na tvári sa vždy všetko podarí.

