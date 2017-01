2016 v skratke: Únos lietadla, smrteľný vírus, jadrové testy a Donald Trump

Ohodnoť článok

Keď sa obzrieme za minulým rokom, mnohých z nás napadne jedno slovo „katastrofa“. Počínajúc utečeneckou krízou, zlými rozhodnutiami, smrteľnými vírusmi, americkými voľbami či početnými terorstickými útokmi môžeme rok 2016 popísať jednoducho ako zlý rok. Poďme sa spolu pozrieť, mesiac po mesiaci, ako vyzeral minulý rok a spoločne dúfať, že ten ďalší bude na nemilé prekvapenia a straty na životoch oveľa miernejší.

Január sa niesol v znamení smrteľných vírusov

Január 2016 vyzeral vo svete ako zlý film z USA. Dostala sa k nám totižto informácia, že sa svetom začala síriť nebezpečná choroba, vírus, ktorý je fatálny pre plod dieťaťa. Matky v Brazílii rodili deti s poškodeným mozgom. Letecké spoločnosti začali vracať peniaze cestujúcim, ktorí mali kúpené letenky do exotických destinácií, kde sa Zika vyskytuje. Prekvapivo zasiahla aj americkú Floridu. Zika brázdi svetom dodnes a riziko nakazenia sa je vysoké najmä v krajinách v oblasti rovníka. Koncom januára Svetová Zdravotnícka Organizácia vyhlásila, že vírus sa začal šíriť veľmi rýchlo. Medzičasom Severná Kórea začala testovať jadrové zbrane a utečenci zaplavujú Európu.

Február bol znamením vyčínajúceho počasia

Fiji vo februári 2016 zasiahla najsilnejšia búrka, cyklón Winston, ktorá kedy bola zaznamenaná na južnej pologuli. Zanechala za sebou tisícky ľudí bez domova a desiatky mŕtvych.

Marec sa niesol v znamení teroristického útoku a uneseného lietadla

EgyptAir let, ktorý bol unesený a následne presmerovaný na Cyprus sa nakoniec ukázal ako nevydarený pokus získania pozornosti bývalej manželky. Taliansko vyťahuje z mora stovky a stovky migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy. Šokujúci bol aj teroristický útok v Bruseli.

Aprílová zbombardovaná nemocnica rozplakala svet

Zbombardovaná nemocnica v Sírskom Aleppo zmenila titulné stránky tisícok novín a denníkov po celom svete. Francúzsko prebudovalo svoje zákony o prostitúcii. Ak vo Francúzsku zaplatíte za sex, môžete sa dostať vo väzenia. Avšak, ak sex ponúkate, zákon na vás niesiahne.

Máj bol mesiacom, kedy sa Islamský Štát rozhodol odpáliť lietadlo

EgyptAir let MS804 sa stratil ponad Gréckom a do dvoch týždňov bol nájdený vrak lietadla. Islamský Štát priznal svoju zodpovednosť nad výbuchom na palube lietadla. Dlho nikto nevedel, či išlo o nehodu alebo teroristický útok a svetom sa nieslo mnoho konšpiračných teórií. Grécko zapojilo svoje vojenské jednotky a pomohlo Egyptu s hľadaním vraku egyptského lietadla.

Jún je mesiacom, kedy sa Británia rozhodla šokovať zvyšok EÚ

Na Floride vyčínal šialenec, ktorý si to namieril rovno do gay klubu v Orlande. Zabil 49 ľudí a zranil ďalších 51. Špekulácie viedli k tomu, či išlo o Islamistického teroristu alebo nevyrovnaného gay muža. Británia sa rozhodla opustiť Európsku Úniu voľbami, ktoré boli nazvané Brexit. Neskôr to oľutovali a odvolávali sa na to, že prevažne starší občania hlasovali za odchod Británie z Európskej Únie.

Júl a august boli v znamení teroristického útoku a nemiestneho žartu

Teroristický útok v Dhake v Bangladéši si vyžiadal 22 mŕtvych. Zvláštny a strašidelný klaun sa začal objavovať v lesoch v Južnej Karolíne a strašiť deti. Informácie o tomto žartíku sa dostali až do Austrálie, kde Halloweenska polícia vydala varovanie, že podobné žartíky nebude tolerovať. Veľmi silné zemetrasenie v centrálnom Taliansku zabilo 159 ľudí a zničilo celé mesto. V Turecku bol pokus o politický prevrat kvôli ktorému množstvo ľudí skončilo vo väzení.

September a október predpovedal, čo čaká Ameriku

Prvá debata v prezidentských voľbách medzi Trumpom a Klintonovou v septembri bola naklonená Klintonovej, no mnoho ľudí bolo prekvapených, že si Trump neviedol až tak zle. Silný prednes Michelle Obamovej v októbri odsúdi Trumpa a Michelle sa stala veľkým PR pre Hillary v prezidentských voľbách.

November šokoval celý svet

Donald Trump vyhráva prezidentské voľby v USA. Bolívijské lietadlo so 75 členmi brazílskeho tímu sa zrútilo v Kolumbii.

December sa s nami rozlúčil ďaším teroristickým útokom

Vianočné trhy v Berlíne skončili tragicky po tom, ako do masy ľudí narazil kamión. Islamský Štát pripísal zodpovednosť k tomuto činu. Prekvapivo, mnohí z tohto činu už nie sú veľmi prekvapení. Nemecko na Vianoce vyhlásilo štátny smútok.