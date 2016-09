Zika na Slovensku potvrdená až u troch ľudí

Ohodnoť článok

Bratislava 17. septembra (TASR) – Podozrenie na infekciu vírusom zika malo v tomto roku na Slovensku deväť ľudí, potvrdila sa u troch z nich. Vyplýva to z posledných štatistík Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Dáta zozbierali hygienici do asi polovice augusta. S podozrením na ziku sa na úrad obrátili lekári pacientov, išlo o importované prípady.

Zika na Slovensku

“Vzorky skúmali v zahraničí,” povedala pre TASR Zuzana Drobová z ÚVZ SR. Slovenskí hygienici ich poslali do Hamburgu a Ostravy, naša krajina nedisponuje takýmto laboratóriom. Zdravotný ústav v Ostrave vyšetril od februára tohto roka vzorky asi od 600 ľudí, informoval v týchto dňoch Český rozhlas, pričom 20 ich bolo pozitívnych. Na testy mali ísť podľa rozhlasu aj niektorí olympionici po návrate z Brazílie, ani u jedného z nich sa však nákaza vírusom nepreukázala.

Zika sa môže prenášať komármi Aedes aegypti, pohlavným stykom alebo transfúziou krvi. Bezbariérové formy antikoncepcie pred prenosom infekcie neochránia. Ministerstvo zahraničných vecí odporúča tehotným ženám, aby cestu do rizikových oblastí zvážili. Vírus je pre ne nebezpečný, pretože môže spôsobovať degeneratívne zmeny plodu vrátane mikrocefálie.

Zdravotnícke inštitúcie radia pri návšteve takýchto krajín dodržiavať viacero preventívnych opatrení. “Treba používať repelenty, ktoré by mali obsahovať 30 percent aktívnej látky DEET,” radí ÚVZ SR na svojom oficiálnom webe. “Odporúčam nosiť oblečenie svetlých farieb, ktoré zakryjú čo najviac tela,” povedala riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku Darina Sedláková. Na pobyt si podľa nej treba vyberať izby s hygienickými zariadeniami s tečúcou vodou a dôkladnými krytmi na oknách a dverách. Radí vyhýbať sa oblastiam, ktoré sú zamorené komármi.

Cestovatelia by mali podľa Sedlákovej počas návštevy rizikových oblastí sexuálne abstinovať či mať bezpečný sex za dôsledného použitia kondómov. Bezbariérové formy antikoncepcie pred prenosom infekcie neochránia. Bezpečný sex treba mať i po návrate domov, a to aspoň osem týždňov. “Ak muži pociťujú príznaky ochorenia vírusom, mali by mať bezpečný sex či abstinenciu najmenej šesť mesiacov,” povedala Sedláková.

Slovensko pre vírus sprísnilo i podmienky na darovanie krvi a platí to až do odvolania. Tí, ktorí navštívili krajiny postihnuté vírusom zika, nemôžu darovať krv 28 dní od opustenia týchto oblastí. Upozorňuje na to Národná transfúzna služba (NTS) SR. Zika sa v súčasnosti vyskytuje v Afrike, Amerike, Ázii a v oblasti Tichého oceánu.

Vírus spôsobuje mierne ochorenie, zväčša bez symptómov. Približne 20 percent nakazených má zvýšenú teplotu, bolesti kĺbov, opuchy najmä menších kĺbov na rukách a nohách, kožné vyrážky, zápaly spojiviek či príznaky podobné chrípke. Liečba príznakov spočíva v podávaní bežne dostupných liekov proti bolesti a horúčke a v dostatočnom prísune tekutín. Špecifická liečba zatiaľ neexistuje. Na vírus ešte nie je vakcína.

Comments

comments