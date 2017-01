Ohodnoť článok

Trump posilnil armádu a kontroly moslimských imigrantov prichádzajúcich do USA

(TASR) – Nový americký prezident Donald Trump v piatok podpísal dve výkonné nariadenia, ktoré majú udržať radikálnych islamských teroristov mimo krajinu a posilniť americkú armádu. Nariadenia podpísal v Pentagóne hneď po tom, ako nový minister obrany James Mattis zložil sľub.

Trump do USA teroristov nepustí

Nariadenie, ktoré má zadržať radikálnych islamských teroristov, zriaďuje ďalšie dôkladné kontroly imigrantov z väčšinovo moslimských krajín predtým, ako dostanú povolenie prísť do USA, “Zriaďujem nové lustrovanie, aby sme udržali radikálnych islamských teroristov mimo Spojené štáty,” vyhlásil dnes Trump. “Nechceme ich tu. Chceme sa ubezpečiť, že nepustíme do našej krajiny tie isté hrozby, s ktorými naši vojaci bojujú v zámorí”. Trump povedal, že USA chcú prijímať iba tých ľudí, “ktorí budú podporovať našu krajinu a milovať – hlboko – našich ľudí”. Spomenul na ľudí, ktorí zomreli v Pentagóne pri teroristickom útoku na USA z 11. septembra 2001 a povedal, že USA nikdy nezabudnú na ponaučenie, ktoré si z toho dňa zobrali. Väčšina útočníkov boli Saudskí Arabi, ktorí prišli do USA po udelení víz.

Posilňuje sa aj armáda

Trump dnes podpísal aj výkonné nariadenie vyzývajúce na posilnenie americkej armády, vrátane “nových lietadiel, nových lodí, nových zdrojov”. Povedal, že tento príkaz “zabezpečí, že obete našej armády sú podporované krokmi našej vlády”.

Predtým dnes Trump zopakoval, že považuje mučenie za účinné, ale nenariadi používanie tvrdých vypočúvacích metód. Jeho názory sa líšia od názorov nového ministra obrany Mattisa. Tento bývalý generál námornej pechoty vo výslužbe je ostro proti mučeniu väzňov.

Mattis “verejne vyhlásil, že neverí v mučenie alebo simulované topenie,” povedal dnes Trump na tlačovej konferencii s britskou premiérkou Theresou Mayovou v Bielom dome. “Je expert, je vysoko rešpektovaný, je generálom generálov… Tak sa naňho spoľahnem,” dodal. Mattis, ktorého nomináciu do funkcie Senát potvrdil 20. januára, zopár hodín po Trumpovej inaugurácii, dnes v Pentagóne slávnostne zložil sľub do rúk viceprezidenta Mika Penca. Trump následne podpísal obe výkonné nariadenia.

