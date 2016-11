Ohodnoť článok

Bratislava 14. novembra (TASR) – Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) je nervózny z toho, v akom stave je EÚ, ktorá sa podľa jeho slov zamilovala sama do seba a nechce rešpektovať, že svet okolo nej sa vyvíja. Vyhlásil to dnes v Bratislave počas plenárneho zasadnutia konferencie COSAC, ktorá združuje výbory národných parlamentov pre európske záležitosti.

Premiér nie je celkom presvedčený, že sa európskym lídrom úplne presne podarilo identifikovať problém EÚ. Podľa jeho slov to nie je len nedostatočná pozornosť témam ako nezamestnanosť či energetická bezpečnosť, ale problémov je viac. “Je to otázka, či komunikujeme zrozumiteľne, či držíme slovo, ktoré dávame ľuďom, či dostatočne moderne a energicky odpovedáme na témy, ktoré prináša život. Keď ľudia v Európe videli, ako sa nám tu valia státisíce migrantov bez akejkoľvek kontroly, môže to vyvolávať veľkú mieru nervozity,“ priznal.

Problém EÚ: Svet sa zmenil

Fico je presvedčený, že aj prezidentské voľby v USA ukázali, že svet je úplne iný, ako ho maľujú médiá. “Musíme podstatne viac hovoriť s verejnosťou, možno inými metódami a formami,” apeloval. Predseda slovenskej vlády sa nevyhol ani téme brexitu. “Vyrovnanie vzťahov medzi Veľkou Britániou a EÚ bude vyžadovať nájdenie úplne iného modelu. Asi nebude možné automaticky prebrať to, čo funguje vo vzťahu k Švajčiarsku či Nórsku. Vzťahy s Britániou sú také špecifické, že bude potrebné prísť s novým modelom,” myslí si.

Ficov názor na Brexit

Robert Fico pripomenul, že vo Veľkej Británii žije a pracuje asi 80.000 Slovákov, ale napríklad až milión Poliakov. “Preto potrebujeme kvalitné a vyvážené vzťahy, ale aj rešpekt národných špecifík a požiadaviek tak, aby sa z týchto ľudí nestali občania druhej kategórie,” zdôraznil.

Rokovania o odchode Británie z EÚ musia podľa Fica preukázať, že sa neoplatí vystúpiť z únie. “Nesmie sa stať, že výsledkom bude zhoršená pozícia 27 štátov a zvýhodnená pozícia tej krajiny, ktorá sa rozhodla odísť. “Plne rešpektujeme rozhodnutie Britov, ale nie je možné, aby si Británia vyberala iba výhody. O štyroch základných slobodách sa nedá vyjednávať,” povedal s tým, že v rokovaniach nemôže byť EÚ agresívna, ale ani naivná. Fico zároveň všetkých požiadal, aby nedošlo k individuálnym diskusiám s Britániou, pretože “len spoločné rokovanie v mene 27 krajín môže priniesť úspech”.

Predsedníctvo v Rade EÚ

V súvislosti s historicky prvým slovenským predsedníctvom v Rade EÚ uviedol, že prebieha uspokojivo. “Naše slovenské predsedníctvo považujeme za mimoriadne plodné a veríme, že bude vnímané ako jedno z najúspešnejších. Ale na to si musíme počkať do 31. decembra 2016,” podotkol.

Ako jedno z najvýznamnejších podujatí vyzdvihol Bratislavský summit lídrov, ktorý mal byť prvou a jasnou reakciou na brexit. “Považujem za veľmi správne, že 27 členských krajín sa stretlo a vyhlásilo, že majú záujem pokračovať v jedinečnom projekte EÚ. Je tiež správne, že sme pripravili tzv. cestovnú mapu, ktorá obsahuje rad hmatateľných priorít, na ktoré by sa mala EÚ sústrediť. Teší ma, že Malta ako nastupujúca predsednícka krajina má obrovský záujem cestovnú mapu rešpektovať a napĺňať,” konštatoval premiér.

Podľa jeho slov napriek neľahkej situácii v EÚ Slovensko prevzalo predsedníctvo s odhodlaním šíriť pozitívnu agendu a prinášať hmatateľné výsledky pre občanov EÚ. “Stanovené ciele si plníme a môžeme sa v polčase predsedníctva pochváliť aj pokrokom vo viacerých oblastiach. Je veľmi dôležité, aby slovenské predsedníctvo vo svojej snahe nepoľavilo a naplno využilo zostávajúci čas tak, aby sme naplnili vlastné ambície aj očakávania ostatných členských krajín,” dodal Fico.

