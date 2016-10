Phil Collins bude znova koncertovať

Ohodnoť článok

Phil Collins: Londýn 18. októbra (TASR) – Britský spevák Phil Collins sa stále nechystá na odpočinok. Šesťdesiatpäťročný bývalý frontman skupiny Genesis v pondelok zverejnil plány svojho nového turné, ktoré sa uskutoční na budúce leto v Londýne (4., 5., 7., 8. a 9. júna v Royal Albert Hall), Kolíne nad Rýnom (11. a 12. júna v Lanxess Arena) a Paríži (18. a 19. júna v Accor Hotels Arena). Turné pomenoval Not Dead Yet – Live (Zatiaľ nie som mŕtvy), informovala agentúra AP.

Oficiálne odišiel Collins na odpočinok v roku 2002, ale nečinný dlho nebol. Koncertné turné mal naposledy v roku 2007.Novinárom v Londýne povedal, že pôvodne ukončil kariéru, aby mohol tráviť viac času s rodinou, ale keď sa mu rozpadla, začať piť.

Phil Collins zmenil svoje plány

“Rozmyslel som si to,” vysvetlil zmenu svojich plánov. “Žijem s mojimi deťmi. Chcú, aby som sa vydal na cestu a robil čo viem, a prečo nie?” citovala ho AP.

Collins povedal, že na turné zrejme nebude hrať na bicích, za ktorými ho, ako napísal denník Guardian, vystrieda jeho 15-ročný syn Nicholas. Bude zrejme “iba spievať“, poslucháči sa však môžu tešiť na prierez jeho obľúbenými pesničkami, napríklad In The Air Tonight, I Can’t Dance, Another Day in Paradise alebo Invisible Touch.

Prečítajte si tiež:

Depeche Mode vyrážajú na Global Spirit Tour

Comments

comments